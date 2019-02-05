Burak Yılmaz kaptan mı oluyor? Fikret Orman bakın nasıl sesledi

Beşiktaş'ta yeni transferler Shinji Kagawa, Burak Yılmaz, Nicolas Isimat-Mirin ve Muhayer Oktay için Vodafone Park'ta Başkan Fikret Orman'ın da katılımıyla imza töreni düzenlendi. Fikret Orman, "Burak Yılmaz, karakter itibarıyla Beşiktaş'ta kaptanlık yapabilecek bir oyuncu. Kaptan olmasını çok isterim" ifadelerini kullandı. Fikret Orman'ın Burak Yılmaz'a 'kaptan' diye seslenmesi dikkat çekti.

"Beşiktaş'a hayırlı olsun. Beşiktaşlıları mutlu edeceğimiz bir ikinci sezonu Allah nasip etsin.'' diyen Orman, ''Transfer dönemleri her zaman zordur. Zor bir süreç geçirdik. Bu süreç içerisinde ayrılanlar ve yeni katılan isimler oldu. 2-3 hedefimiz oldu. Bonservis harcamadan bir sezon geçirmek istedik. Gönderdiğimiz oyunculardan 5 milyon Euro'ya yakın bir bonservis getirimiz oldu. 5 milyon Euro'nun üzerinde bir tasarruf tasarruf elde ettik.Gençleştirme yaptık. Takım maliyetimizi, Türkiye'nin gerçeği olarak aşağı indirme gayretinde olduk. Yaş ortalamasını biraz aşağı çektik. Aramıza 4 tane kıymetli oyuncumuz katıldı.'' ifadelerini kullandı.