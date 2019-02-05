Burak Yılmaz kaptan mı oluyor? Fikret Orman bakın nasıl sesledi

Beşiktaş'ta yeni transferler Shinji Kagawa, Burak Yılmaz, Nicolas Isimat-Mirin ve Muhayer Oktay için Vodafone Park'ta Başkan Fikret Orman'ın da katılımıyla imza töreni düzenlendi. Fikret Orman, "Burak Yılmaz, karakter itibarıyla Beşiktaş'ta kaptanlık yapabilecek bir oyuncu. Kaptan olmasını çok isterim" ifadelerini kullandı. Fikret Orman'ın Burak Yılmaz'a 'kaptan' diye seslenmesi dikkat çekti.

"Beşiktaş'a hayırlı olsun. Beşiktaşlıları mutlu edeceğimiz bir ikinci sezonu Allah nasip etsin.'' diyen Orman, ''Transfer dönemleri her zaman zordur. Zor bir süreç geçirdik. Bu süreç içerisinde ayrılanlar ve yeni katılan isimler oldu. 2-3 hedefimiz oldu. Bonservis harcamadan bir sezon geçirmek istedik. Gönderdiğimiz oyunculardan 5 milyon Euro'ya yakın bir bonservis getirimiz oldu. 5 milyon Euro'nun üzerinde bir tasarruf tasarruf elde ettik.Gençleştirme yaptık. Takım maliyetimizi, Türkiye'nin gerçeği olarak aşağı indirme gayretinde olduk. Yaş ortalamasını biraz aşağı çektik. Aramıza 4 tane kıymetli oyuncumuz katıldı.'' ifadelerini kullandı.

''BURAK'A HOŞGELDİN DİYORUM''

Orman, ''Muhayer aramıza hoş geldin. U21 Milli Takım oyuncusu. Güven ve Dorukhan'dan takım arkadaşı. Çok büyük istifade edeceğimize inandığımız bir kardeşimiz. Beşiktaş ailesine hoş geldin. Kagawa'yı yazın almak istedik. O dönem çok arzu ettik. Beşiktaşlı taraftarlar CometoBeşiktaş dediler. Nasip bu zamanaymış. Çok mutlu olduk. Bizim uzak doğu açılımımızla alakalı çok büyük ses getirdi. Çok güzel başlangıç yaptı. Bundan sonraki süreçte önemli olan tarafların birbirine intibak sağlaması. Transferde bize yardımcı olan Dortmund kulübüne ve Michael Zorc'a teşekkür ediyorum. Mirin uzun dönemdir ilgilendiğimiz oyuncuydu. 2 sene önce yüksek bedellerle transfer etmek istemiştik. Şampiyon olan PSV takımının stoperiydi. Çok pozitif bir arkadaşımız. Beşiktaş'a çok pozitif enerji verdi. İnşallah çok uzun süreler beraber

olacağız. Burak assolist. En sona bıraktım. Bizim ailemizin bir ferdi. Babası bizim ağabeyimiz. Nasip bugüneymiş. Beşiktaş ile ismi çok geçti. Geçmesi normal. Onun evi burası. Bize her transfer döneminde evine dönmek istediği mesajı verdi. Burak'a kardeşime evine

ailene hoş geldin diyorum." şeklinde konuştu.



BURAK YILMAZ: ÇOK FAZLA KONUŞMAK İSTEMİYORUM

Burak Yılmaz, "Yaklaşık 12 sene önce ayrıldım. 12 sene sonra tekrar bu formayı bana giymemi uygun gören başta sayın Başkanımız, yönetim kurulu ve hocamıza teşekkür ederim. Elimden gelenin en iyisini yapıp bu camiaya layık olmaya çalışacağım. Çok fazla konuşmak istemiyorum." dedi.



"BURAK'IN KAPTAN OLMASINI İSTERİM"

Burak Yılmaz'ı kaptan olarak görmeyi çok istediğini belirten Orman, ''Burak, 2 senelik süreç içerisinde ismi hep Beşiktaş ile geçti. Bunu doğal bir süreç olarak görüyorum. Burak'ın evi burasıydı. İsminin burayla geçmesi kadar normal bir şey yoktu. Burak, karakterine çok saygı duyduğum bir isim. Hocamız da çok istedi. Burak, burada kariyerini sürdürüp aile içinde içinde görevler alması gerektiğini düşünüyorum. Burak'ın transferinde zorluk olmadı. Trabzonspor'daki kontratından atından büyük fedakarlıklar yaparak geldi. Buraya ne kadar gelmek istediğini gösterdi. Gösterdiği fedakarlığa teşekkür ediyorum. Burak'a kaptan sözümü bilinçli söylemedim. Karakter itibariyle Beşiktaş'a kaptanlık yapacak bir oyuncu. Sezon sonunda Tolga'nın sözleşmesi bitiyor. Kaptanlığı sezon sonunda değerlendireceğiz. Yönetim kurulu karar verecektir. Ben de Burak'ın kaptan olmasını çok isterim.'' dedi.



''KAGAWA KENDİNİ İSPATLAMIŞ BİR OYUNCU''

Kagawa'nın önemli bir isim olduğunu kaydeden Orman, ''Kagawa çok önemli bir oyuncu. Japonya ile anlaşmalarımız oldu. Japon medya devi ile anlaşmamız olmuştu. Bu anlaşmaya istinaden gelmedi. Kagawa, kendini ispatlamış oyuncu. Dortmund bırakmak istemiyordu. Kagawa da isteyince Dortmund transfere izin verdi. Dortmund da fedakarlık yaptı." dedi.



KAGAWA'NIN SÖZLEŞME OPSİYONU

"Kagawa sezon sonu opsiyonu kullanıp takımda kalacak kalacak mı?" sorusuna Kagawa, ''Sezon sonua kadar vakit var. Ne yapacağım konusunda net değilim. Önemli olan bundan sonrası için takımı yukarı çıkarmak için elimden geleni yapacağım. Ondan sonra karar vereceğiz." yanıtını verdi.



Fikret Orman, ''Kagawa transferi kararı esnasında yanımda Şenol hoca da vardı. Hatta Hüseyin Yücel de vardı. Beraber verdiğimiz bir karar. Şunun altını çizmek istiyorum. Yönetim veya hoca yapmıyor. Bu bir ekip işi. Başkan ve yönetim kuruluna, hocaya rağmen transfer yapılmaz. Nihai kararı başkan ve yönetim kurulu verir. Bir gemide birisi, başka gemide ayrı birisi değil. Bundan sonrakilerde olduğu gibi bundan sonra

da transferler böyle devam edecek." şeklinde konuştu.



