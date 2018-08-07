Burak Törer'e ne oldu hastalığı ne Gülben Ergen paylaşımı

Burak Törer kimdir, aslen nereli ve Burak Törer ne iş yapıyor mesleği ne soruları Gülben Ergen'li hastane pozunun ardından tekrar akıllara takıldı. Yaklaşık 6 aydır şarkıcı Gülben Ergen ile dolu dizgin aşk yaşayan Burak Törer'ün son instagram paylaşımı kafaları karıştırdı. Hastane odasında çekilen pozda, Burak Törer üzerinde ameliyat önlüğü ile yatıyor hemen başucunda ise şarkıcı Gülben var. Peki Burak Törer'e ne oldui hastalığı ne ameliyat mı oldu?

Burak Törer haklarında çıkan ayrıldılar, sürekli tartışıyor açıklamalarına instagram hesabından bu pozla cevap verdi. Burak Törer, hastane odasında yanından ayrılmayan sevgilisi Gülben Ergen ile fotoğrafını “iyi günde kötü günde” notuyla paylaştı.

BURAK TERÖR KİMDİR: Burak Törer'in ismi Gülben Ergen'le sevgili olması sonrası gündeme bomba gibi düştü. Herkes 'Burak Törer kimdir, Burak Törer nereli, Burak Törer ne iş yapıyor, kaç yaşında' sorularının yanıtlarını öğrenmek istiyor. Müzik ve dizi sektörünün oldukça tanınan bir ismi olan Burak Törer ünlü sevgilileri dışında pek de magazin figürü olan bir isim değil. Dolayısıyla Gülben Ergen'in fanları başta olmak üzere herkes Burak Törer kimdir sorusunun detaylarını öğrenmek istiyor. Biz de elmaelma.com olarak Burak Törer kimdir, aslen nereli, ne iş yapar kaç yaşında gibi çok merak edilen soruların yanıtları ve Burat Törer'in Twitter ve Instagram hesaplarındaki detayları sizler için derledik. Öncelikle Burak Törer kimdir sorusuyla başlayalım.

BURAT TÖRER KİMDİR ASLEN NERELİ KAÇ YAŞINDA: Burak Törer 7 Mart 1970 doğumlu bir yapımcı. Aslen Erzurumlu olan Burak Törer, bugüne kadar Dantel, Evimin Erkeği, Sürgün Hayatlar, Makas ve Bir Nefes Yeter gibi dizi ve sinema projelerinin yapımcılığını üstlenmiştir. Çok sayıda ismi ünlüler camiasına kazandıran isim olarak bilinen Burak Törer'in aşkları da ünlüler camiasından.

BURAK TÖRER'İN SEVGİLİLERİ HANDE FIRAT GÜLBEN ERGEN'İN DE ARKADAŞI: 48 yaşındaki yapımcı Burak Törer'in adı Gülben Ergen'den önce başka ünlü kadınlarla da anılmıştı. Bunların başında gazeteci Hande Fırat ve oyuncu Aydan Şener geliyor.

Hande Fırat, Gülben Ergen'in çalıştığı gazetedeki en iyi arkadaşlarından. Ankara'da bürokrasi ve siyasetle ilgili her konuda Gülben Ergen'e yardımcı olan isim. İkili 30 Ağustos resepsiyonuna Aydın Doğan ile birlikte katılmıştı. Hatta Gülben Ergen, Hande Fırat'ı evinde bile ağırlamıştı. Hande Fırat ile Burak Törer aşkını ise ünlü yapımcının ihaneti bitirmişti.

BURAK TÖRER AYDAN ŞENER AŞKI: Burak Törer 2007 yılında da ünlü oyuncu Aydan Şener'le bir ilişki yaşamıştı. Bir dargın bir barışık süren ilişki için Aydan Şener yıllar önce şu açıklamayı yapmıştı:

"Biz ayrılmadık, sadece birbirimize bir müddet küsmüştük. Şimdi barıştık."