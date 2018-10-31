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Burak Törer nereli kaç yaşında alkollü paylaşım kriz çıkardı!

Burak Törer nereli kaç yaşında alkollü paylaşım kriz çıkardı!

Burak Törer kimdir, aslen nereli kaç yaşında soruları sosyal medyaya koyduğu alkollü videosunun ardından merak edildi. Pişman olduğunu ve yanlış anlaşıldığını söyleyen Burak Törer, o videosunu kaldırdı. Peki son günlerin konuşulan ismi Burak Törer kimdir, nereli?

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 10:55 - Güncelleme: 31-10-2018 10:55

Burak Törer kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve Burak Törer ne iş yapıyor soruları merak konusu oldu. Son olarak Gülben Ergen ile aşk yaşayan ve olaylı aşkını kısa süre önce bitiren Burak Törer'ün son videosu ise infial yarattı. Araba kullanırken elinde içki kadehiyle video paylaşan Burak Törer hem kendi hem de başkasının hayatını riske attı. Bu görüntüleri de sosyal medyadan yayınlayan Burak Törer'e tepki yağınca o videoyu kaldırdı. 

2. Sayfa’nın haberine göre, Gülben Ergen ile ayrılan Burak Törer, araba sürerken rakı içtiğini gösteren bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Törer kısa sürede videoyu sildi ama tepkilerden kaçamadı.

Törer’in bu hareketiyle ilgili “Gülben Ergen’i unutamadı, aşk acısını atlatamadı” yorumu da yapıldı.

 BURAK TÖRER KİMDİR: Prodüktördür. 1970 yılında dünyaya gelen Burak Törer aslen Erzurum‘ludur. Törer bugüne kadar Dantel, Evimin Erkeği, Sürgün Hayatlar, Makas ve Bir Nefes Yeter gibi dizi ve sinema projelerinin yapımcılığını üstlenmiştir. Burak Törer'in Aydan Şener'in eski sevgilisi olduğu iddia ediliyor.

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