Burak Törer kimdir nereli? Gülben Ergen'le aşk mı yaşıyor?

Mustafa Erdoğan'la 8 yıllık bir evliliğin ardından Erhan Çelik'le aşk yaşayan Gülben Ergen, ünlü televizyoncu ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Fakat bu evlilik kısa sürmüş ve 2 yıl sonra çift, olaylı bir şekilde yollarını ayırmıştı.

Ayrılığın ardından ise Gülben Ergen'in Erhan Çelik'i evli iş adamı Tolga Duğles ile aldattığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu haberler sık sık magazin gündeminde yer alırken, bugün yepyeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Haberlercom'un haberine göre; Adı ünlü prodüktörlerden Burak Törer ile aşk yaşadığı dedikodularına karışan Gülben Ergen'in bu isimle fotoğrafının ortaya çıkması iddiaları kuvvetlendirdi. Peki Burak Törer kimdir?

BURAK TÖRER KİMDİR? 1970 yılında dünyaya gelen Burak Törer aslen Erzurum‘ludur. Törer, bugüne kadar Dantel, Evimin Erkeği, Sürgün Hayatlar, Makas ve Bir Nefes Yeter gibi dizi ve sinema projelerinin yapımcılığını üstlenmiştir.

Şu sıralar Ergen'le aşk yaşadığı konuşulan Törer, bir döneme güzelliğiyle damga vuran Aydan Şener ile birlikteydi.

Gülben Ergen'in yeni aşkı orta çıktı! Çok tanıdık biri HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN