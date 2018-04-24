Burak Törer kimdir ne iş yapıyor Gülben Ergen'li içki masası paylaşımı

Burak Törer kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Burak Terör ne iş yapıyor soruları bir anda magazin basının gündeminde yer aldı. Gülben Ergen'in sevgilisi olan Burak Terör Hande Fırat ve Aydan Şener'in eski sevgilisi.

Burak Törer kimdir ne iş yapıyor Gülben Ergen'li içki masası paylaşımı

Burak Terör kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Burak Terör ne iş yapıyor mesleği ne soruları bir anda magazinin gündemine oturdu. Gülben Ergen'in yeni sevgilisi olan Burak Terör denince akla ilk gelenler Hande Fırat'ın ve Aydan Şener'in eski sevgilisi olduğu. 1970 doğumlu olan Burak Törer aslen Erzurumlu.

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Burak Törer kimdir ne iş yapıyor Gülben Ergen'li içki masası paylaşımı

BURAK TERÖR MESLEĞİ NE: Daha önce adını çok az kişi bilirken birden ünlenen ve hayatı merak edilen Burak Törer'in mesleği prodüktör. Bugüne kadar Dantel, Evimin Erkeği, Sürgün Hayatlar, Makas ve Bir Nefes Yeter gibi sinema ve dizi filmlerinin projelerini üstlenmiş.

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Burak Törer kimdir ne iş yapıyor Gülben Ergen'li içki masası paylaşımı

BU AŞK NASIL ORTAYA ÇIKTI: Geçtiğimiz günlerde, Gülben Ergen'in bu fotoğrafı gündeme bomba gibi düştü, yanındaki kişinin yeni sevgilisi olduğu iddia edildi. Birkaç gün sonra adı geçen kişinin yapımcı Burak Törer olduğu ortaya çıktı. Gülben Ergen de ilişkileri olduğunu doğrulayan "Çok iyiyim ve mutluyum" açıklamasıyla yeni ilişkinin dosta düşmana duyurdu.

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Burak Törer kimdir ne iş yapıyor Gülben Ergen'li içki masası paylaşımı

Aşk iddialarının iyice alevlendiği günlerde Burak Törer instagram hesabında bu paylaşımı yaptı ve ilişkilerinin başladığını şu sözlerle ilan etti "İçimdeki göç sana, işlediğim suç sana, alacağım öç sana, alnındaki yazıya da varım, içindeki sızıya da!"

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