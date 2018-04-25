Burak Törer Gülben Ergen aşkına eski sevgiliden şaşırtan açıklama!

Bildiğiniz üzere Gülben Ergen Burak Törer çifti geçtiğimiz günler birbirlerine ilan-ı aşk ederej aşk yaşamaya başlamışlardı. Gülben Ergen yaşadığı mutluluğu paylaşımlarıyla sık sık dile getiriyor. Öte yandan Burak Törer'in eski sevgilisi Aydan Şener ikili hakkında şaşırtan bir yorumda bulundu.

Gülben Ergen ve yapımcı Burak Törer geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülenmiş ve daha sonra ikili birbirlerine ilan-ı aşk ederek aşk yaşamaya başlamışlardı. Burak Törer ile yeni bir ilişkiye başladığını sosyal medya hesabından duyuran Gülben Ergen paylaştığı fotoğrafın altına şunları yazdı: "Mutsuzluğa ortak olmayı seçmek yerine, mutluluğu paylaşmak daha sıcak ve sevgi doludur. Ben tek başıma çok ağladım. Kimseye verilemeyecek hesabım yok. Acılar, haksızlıklar, iftira, hakaret ve dahasını bana el birliği ile yaşatan herkes hesabını hukukla ödedi, ödemeye devam edecekler. Twitter

Facebook

Google Plus

1 9

Şimdi sahnem, konserlerim, işlerim hızla ışıldarlarken, bir de yüreğime ışık düşmüş, aşk düşmüş. Sen ne güzelsin hayat... Sabrını ölçtüğüne hep mi ödül verirsin? Sen ne özelsin sabır, şükür, hak, ilahi adalet... Zift karası yüreklerin tadamadığı, tanımadığı duyguların temizliği ile ve sonsuz bir güçle selamlıyorum dostumu, düşmanımı. Hoşgeldin bahar."







Twitter

Facebook

Google Plus

2 9

Öte yandan Posta'nın haberine göre; Oyuncu Aydan Şener de 2004-2007 arasında birlikte olduğu Burak Törer’in Gülben Ergen ile ilişkisine dair şunları söyledi: “Gülben arkadaşım. Birlikte iş de yaptık. Kendisini çok severim. Burak ile aynı camianın insanları. Aşk yaşamaları çok normal. Ortada beni üzecek, rahatsız edecek bir durum yok.u olurlar.” Twitter

Facebook

Google Plus

3 9