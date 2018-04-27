Burak Sergen'le Işıl Sergen boşandı! 19 yıllık evlilik tek celsede bitti

En son Çukur dizisinde 'Baykal' karakteriyle ekranlarda boy gösteren Burak Sergen 19 yıllık eşi Işıl Sergen'den tek celsede boşandı.

Burak Sergen'le Işıl Sergen boşandı! 19 yıllık evlilik tek celsede bitti

Usta tiyatrocu Burak Sergen, son olarak 'Çukur' dizisinde 'Baykal' karakterine hayat vermişti. Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan 57 yaşındaki oyuncunun, özel hayatında artık yeni bir döneme başladığı ortaya çıktı. Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; Burak Sergen, 1999 yılında evlendiği meslektaşı Işıl Sergen’den boşandı. Cansın isimli bir çocukları olan çiftin anlaşmalı olarak sessiz sedasız yollarını ayırdığı belirtildi.

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Burak Sergen'le Işıl Sergen boşandı! 19 yıllık evlilik tek celsede bitti

Daha önce de haklarında ayrılık iddiası gündeme gelen çift, evliliklerini kurtarmayı başarmıştı. Ancak Burak Sergen ve eşinin son dönemde aralarında yaşanan gerginlikler büyüyünce birbirlerini daha fazla yıpratmamak ve çocukları için de dost kalabilmek için boşanma kararı aldıkları ifade edildi. 'Çukur' dizisinden ayrılan Burak Sergen, şu günlerde Zuhal Olcay'la beraber 'Aşk Halleri' isimli tiyatro oyununda seyirci karşısına çıkıyor.

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Burak Sergen'le Işıl Sergen boşandı! 19 yıllık evlilik tek celsede bitti

Şarkıcı Pamela Spence yıllar önce Çukur dizisinin oyuncularından Burak Sergen ile kısa bir evlilik yaşadığını itiraf etti. Pamela Spence, "19 yaşımdaydım. Burak Sergen ile evlendim. O evlenmemizi çok istiyordu. Kısa süren bir evlilikti" dedi

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Burak Sergen'le Işıl Sergen boşandı! 19 yıllık evlilik tek celsede bitti

Oyuncu Burak Sergen, 2010 yılında verdiği röportajda 14 aylık olan oğlu Cansın'ı ilk kucağına aldığında ona bakarak "Mutluluğun babasıyım acayip, tarif edilemez bir duyguydu yaşadığım.'' ifadelerini kullanmıştı.

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