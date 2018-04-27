Burak Sergen'le Işıl Sergen boşandı! 19 yıllık evlilik tek celsede bitti

Usta tiyatrocu Burak Sergen, son olarak 'Çukur' dizisinde 'Baykal' karakterine hayat vermişti. Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan 57 yaşındaki oyuncunun, özel hayatında artık yeni bir döneme başladığı ortaya çıktı. Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; Burak Sergen, 1999 yılında evlendiği meslektaşı Işıl Sergen’den boşandı. Cansın isimli bir çocukları olan çiftin anlaşmalı olarak sessiz sedasız yollarını ayırdığı belirtildi.

Daha önce de haklarında ayrılık iddiası gündeme gelen çift, evliliklerini kurtarmayı başarmıştı. Ancak Burak Sergen ve eşinin son dönemde aralarında yaşanan gerginlikler büyüyünce birbirlerini daha fazla yıpratmamak ve çocukları için de dost kalabilmek için boşanma kararı aldıkları ifade edildi. 'Çukur' dizisinden ayrılan Burak Sergen, şu günlerde Zuhal Olcay'la beraber 'Aşk Halleri' isimli tiyatro oyununda seyirci karşısına çıkıyor.