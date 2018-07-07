Burak Özçivit'in babası trafik kazası geçirdi

BURAK Özçivit’in babası Bülent Özçivit trafik kazası geçirdi. Özçivit’e geçen hafta Kadıköy’de yolda yürürken motokurye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Özçivit çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı.
Burak Özçivit, olayı haber alır almaz Antalya tatilini yarıda keserek İstanbul’a döndü. Oyuncu, babasının durumunun iyi olduğunu öğrenince büyük mutluluk yaşadı.
Burak Özçivit, babasını dinlenmesi için Antalya’ya götürdü.
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