Burak Özçivit'in ayakkabıları geceye damga vurdu

Başrollerini Burak Özçivit ve Kerem Bürsin'in paylaştığı Can Feda adlı filmin galası önceki akşam gerçekleştirildi. Burak'ın ayakları olay oldu: Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı gecede başrol oyuncularından Burak Özçivit'in ayakkabıları olay oldu. Geceye eşiyle birlikte katılan yakışıklı oyuncunun ayaklarını görenler "Fahriye, eşine ayakkabıları seneye de giysin diye 23 numara büyük almış" şeklinde yorumlar yaptı.

BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİLER: Galada gösterim öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Burak Özçivit, Türk sinemalarında ilk defa bir filmde Kara Kuvvetleri ile Hava Kuvvetleri'nin bir arada yer aldığını söyledi. Burak Özçivit'in ayyakkabıları sosyal medyada dalga konusu olurken Fahriye Evcen ve Serenay Sarıkaya güzellikleriyle ve giydiği kıyafetlerle ilgi odağı oldu.

