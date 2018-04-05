Burak Özçivit'in ayakkabıları geceye damga vurdu

6 Nisan'da vizyona girecek filmi 'Can Feda' filminin galasında basın mensuplarının karşısına geçen yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in ayyakkabıları olay oldu.

Burak Özçivit'in ayakkabıları geceye damga vurdu

Başrollerini Burak Özçivit ve Kerem Bürsin'in paylaştığı Can Feda adlı filmin galası önceki akşam gerçekleştirildi. Burak'ın ayakları olay oldu: Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı gecede başrol oyuncularından Burak Özçivit'in ayakkabıları olay oldu. Geceye eşiyle birlikte katılan yakışıklı oyuncunun ayaklarını görenler "Fahriye, eşine ayakkabıları seneye de giysin diye 23 numara büyük almış" şeklinde yorumlar yaptı.

15
Burak Özçivit'in ayakkabıları geceye damga vurdu

BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİLER: Galada gösterim öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Burak Özçivit, Türk sinemalarında ilk defa bir filmde Kara Kuvvetleri ile Hava Kuvvetleri'nin bir arada yer aldığını söyledi. Burak Özçivit'in ayyakkabıları sosyal medyada dalga konusu olurken Fahriye Evcen ve Serenay Sarıkaya güzellikleriyle ve giydiği kıyafetlerle ilgi odağı oldu.

25
Burak Özçivit'in ayakkabıları geceye damga vurdu

İşte Burak Özçivit ve ayakkabıları

35
Burak Özçivit'in ayakkabıları geceye damga vurdu

45
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro