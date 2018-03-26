Burak Özçivit'e dünya yıldızından kıskandı

Kıskançlıkları ile gündemden düşmeyen Fahriye Evcen, Burak Özçivit'e yine yasak koydu. Burak, reklamda rol aldığı dünya yıldızı Inna'yı sosyal medyadan takip edemedi. Burak Özçivit 6 yıldır reklam yüzü olduğu şampuan markası için bu kez 'Gimme Gimme' ve 'Sun is Up' adlı şarkılarıyla şöhrete kavuşan Romen şarkıcı İnna ile kamera karşısına geçti.