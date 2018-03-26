Burak Özçivit'e dünya yıldızından kıskandı

Kıskançlıkları ile gündemden düşmeyen Fahriye Evcen, Burak Özçivit'e yine yasak koydu. Burak, reklamda rol aldığı dünya yıldızı Inna'yı sosyal medyadan takip edemedi. Burak Özçivit 6 yıldır reklam yüzü olduğu şampuan markası için bu kez 'Gimme Gimme' ve 'Sun is Up' adlı şarkılarıyla şöhrete kavuşan Romen şarkıcı İnna ile kamera karşısına geçti.
Reklam filmi karşılığında 1 milyon dolara el sıkıştığı iddia edilen Burak Özçivit ne yapıp edip eşini ikna etti. Fahriye Evcen çekimler boyunca Burak Özçivit'i yalnız bırakmadı, stüdyodan ayrılmadı. Burak'ın, İnna'yı sosyal medyada takip etmesini de yasakladı.
Kıskançlıkları ile gündemden düşmeyen Fahriye Evcen, Burak Özçivit'e yine yasak koydu. Burak, reklamda rol aldığı dünya yıldızı Inna'yı sosyal medyadan takip edemedi. Burak Özçivit 6 yıldır reklam yüzü olduğu şampuan markası için bu kez 'Gimme Gimme' ve 'Sun is Up' adlı şarkılarıyla şöhrete kavuşan Romen şarkıcı İnna ile kamera karşısına geçti.
Reklam filmi karşılığında 1 milyon dolara el sıkıştığı iddia edilen Burak Özçivit ne yapıp edip eşini ikna etti. Fahriye Evcen çekimler boyunca Burak Özçivit'i yalnız bırakmadı, stüdyodan ayrılmadı. Burak'ın, İnna'yı sosyal medyada takip etmesini de yasakladı.
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