Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den bebek açıklaması

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit önceki gün Bebek’te görüntülendi. Burak Özçivit, tükenmişlik sendromuna yakalandığı iddialarını yalanlamıştı.

Önceki gün eşi Fahriye Evcen ile Bebek’teydi. Neşesi yerindeydi. Fahriye Evcen konuya dair sorular karşısında kahkaha attı ve “Bence hiç tükenmedi, dedikodular çok komik” yanıtını verdi.

ÜNLÜ ÇİFTTEN BEBEK AÇIKLAMASI

Ardından zamanı gelince bebek sahibi olacaklarını söyledi. Çift Haziran 2017’de evlenmişti.





