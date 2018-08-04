Burak Özçivit tükenmişlik sendromu'na yakalandı

Burak Özçivit de şöhret hastalığı olarak bilinen 'tükenmişlik sendromu'na yakalandı

Burak Özçivit tükenmişlik sendromu'na yakalandı

Burak Özçivit de şöhret hastalığı olarak bilinen 'tükenmişlik sendromu'na yakalandı. Güneş Gazetesi'nin haberine göre yıllar önce Meryem Uzerli’nin yakalandığı tüm Türkiye’nin bilmesini sağladığı tükenmişlik sendromuna yakışıklı oyuncu Burak Özçivit de yakalandı. Yıllardır hiç aralıksız çalışan Özçivit, bu rahatsızlığı yüzünden psikoloğuna gittiği ortaya çıktı.

15
Burak Özçivit tükenmişlik sendromu'na yakalandı

Doktoruna içini döken Özçivit, “Ben bu hayatta istediğim her şeyi elde ettim. Canım kahve içmek istedi Paris’e gittim. Gezmek istedim, Ortadoğu'ya gittim ama artık hiçbir şeyden zevk alamıyorum” dediği öğrenildi. Bu sorunu yüzünden tedavi sürecine başlayan Özçivit, eşi Fahriye Evcen’in de destek olduğu öğrenildi.

25
Burak Özçivit tükenmişlik sendromu'na yakalandı

Eşiyle ilgili de doktoruna konuşan Özçivit'in, “Ben sevdiğim kadınla evlendim. Bana her zaman yardımcı oldu, oluyor” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Bu rahatsızlığı yüzünden yeni sezon için gelen işleri de geri çevirdiği söylenen Özçivit, yakın zamanda ekranlarda görünmeyeceği öğrenildi.

35
Burak Özçivit tükenmişlik sendromu'na yakalandı

Burak Özçivit de şöhret hastalığı olarak bilinen 'tükenmişlik sendromu'na yakalandı. Güneş Gazetesi'nin haberine göre yıllar önce Meryem Uzerli’nin yakalandığı tüm Türkiye’nin bilmesini sağladığı tükenmişlik sendromuna yakışıklı oyuncu Burak Özçivit de yakalandı. Yıllardır hiç aralıksız çalışan Özçivit, bu rahatsızlığı yüzünden psikoloğuna gittiği ortaya çıktı.

45
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro