Burak Özçivit tam 80 kadınla yemek yedi rekor fiyata anlaştı

Türk dizilerinin Arap ülkelerinde yoğun ilgi görmesinden dolayı Burak Özçivit, yakışıklığıyla adını Ortadoğu ülkelerine en çok duyuran isim oldu. Bir giyim markasının yeni sezonda reklam yüzü olan Özçivit, yaptığı bu reklam anlaşmasından tam tamına 3 milyon TL kazanmıştı.
Burak Özçivit, kendisine yoğun ilginin gösterildiği Arap ülkelerinden biri olan Kuveyt'e gitti. Bir arap ülkesine bu sefer de lüks bir firmanın davetlisi olarak giden Özçivit için firma yetkilileri McLaren marka spor araç tahsis etti. Önceki akşam Four Seasons Hotel’de düzenlenen yemeğe şeyh eşlerinin de olduğu 80 kadın katıldı.
MİLYON LİRALAR KAZANIYOR: Burak Özçivit daha önce bir Kuveyt bankasının reklam filminde oynamış, 3 milyon lira almıştı. Burak Özçivit'in bu organizasyondan da 3 milyon lira aldığı konuşuluyor.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER