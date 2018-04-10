Burak Özçivit ile Kerem Bürsin çakıldı! Büyük şok

Burak Özçivit ile Kerem Bürsin'in başrolü paylaştığı 'Can Feda' filmi gişede hayal kırıklığı yaşadı. Film ilk 3 günde 110 bin 685 kişi tarafından izlendi.

Burak Özçivit ile Kerem Bürsin çakıldı! Büyük şok

Son olarak Murat Boz’la birlikte kamera karşısına geçtiği Kardeşim Benim 2 filminde büyük bir hüsran yaşayan yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, geçen hafta vizyona giren Can Feda ile de istediği açılışı yapamadı. BoxOffice verilerine göre Kerem Bursin ve Burak Özçivit’in başrolü paylaştığı film, ilk hafta sonunda 110 bin kişi tarafından izlenip, listede üçüncü sırada yer aldı. Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in 6 hafta önce gösterime giren Ailecek Şaşkınız filmi ise 150 bin kişi tarafından izlendi ve geçtiğimiz hafta sonunu lider kapattı.

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Burak Özçivit ile Kerem Bürsin çakıldı! Büyük şok

Burak Özçivit ve Kerem Bürsin, cuma günü seyirciyle buluşan filmleri ‘Can Feda’ kapsamında Gaziantepli hayranlarıyla buluşup sohbet edip selfie çektirdi. Film, 6 kişiden oluşan Türk ordusunun özel timinin teröristlere karşı verdiği mücadeleyi konu alıyor. Büyük ilgiyle karşılanan ünlü oyuncular, alışveriş merkezindeki sinema salonlarını tek tek gezip hayranlarıyla selfie çektirdi. İkili, basının sorularını da yanıtladı. Filmin hazırlık sürecinde ne tür bir eğitimden geçtikleri sorusuna Özçivit “Kerem’in eğitimleri biraz daha teknik üzerineydi ve fiziksel anlamda çok zorlukları oldu. G testine girdi. Zorlayıcı bir test. Ben de denemek istedim ama, ben de özel timle beraber kampta olduğum için benim zamanım olmadı” sözleriyle cevap verdi.

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Burak Özçivit ile Kerem Bürsin çakıldı! Büyük şok

Gaziantepli olan Burak Özçivit seyircilere “Hemşerilerim nasılsınız?” diye seslendi. Kerem Bürsin, filmle ilgili “Sırf bir aksiyon ya da savaştan ibaret değil bu film. Türkiye’de daha önce böyle bir iş yapılmadı” dedi. Film, 6 kişiden oluşan Türk ordusunun özel timinin teröristlere karşı verdiği mücadeleyi konu alıyor.

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Burak Özçivit ile Kerem Bürsin çakıldı! Büyük şok

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