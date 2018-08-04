Burak Özçivit için olay iddia! Ekranlarda olmayacak

Yıllar önce oyuncu Meryem Uzerli’nin yakalandığı tükenmişlik sendromuna Burak Özçivit'in de yakalandığı iddia edildi. Yıllardır aralıksız çalışan Burak Özçivit'in bu rahatsızlığı yüzünden psikoloğa gittiği önü sürüldü.

Burak Özçivit için olay iddia! Ekranlarda olmayacak

Oyuncu Burak Özçivit, aynı zamanda şöhret hastalığı olarak bilinen tükenmişlik sendromuna yakalandığı konuşuluyor. 33 yaşındaki oyuncunun “Ben bu hayatta istediğim her şeyi elde ettim. Canım kahve içmek istedi Paris’e gittim. Gezmek istedim, Ortadoğu'ya gittim ama artık hiçbir şeyden zevk alamıyorum” dediği iddia edildi.

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Burak Özçivit için olay iddia! Ekranlarda olmayacak

Tedavi sürecine başlayan Burak Özçivit'e, eşi Fahriye Evcen’in de destek olduğu öğrenildi. Fahriye Evcenle ilgili de doktoruna konuşan Burak Özçivit, “Ben sevdiğim kadınla evlendim. Bana her zaman yardımcı oldu, oluyor” ifadelerini kullandı. Bu rahatsızlığı yüzünden yeni sezon için gelen işleri de geri çevirdiği söylenen Burak Özçivit, bir süre daha ekranlardan uzak kalacağı öne sürüldü.

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Burak Özçivit için olay iddia! Ekranlarda olmayacak

Tükenmişlik sendromu nedir?
Günümüz toplumunda yaygınlığı giderek artan bir sağlık sorunu olan tükenmişlik sendromu, son yıllarda ünlü isimler nedeniyle çok daha sık gündeme gelmeye başladı. Tükenmişlik sendromu duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı olmak üzere üç temel boyuttan oluşuyor. Peki, tükenmişlik sendromu tam olarak nedir?

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Burak Özçivit için olay iddia! Ekranlarda olmayacak

Tükenmişlik sendromu, hayatın yoğun talepleri sonucunda ruhsal ve fiziksel açıdan enerjinin tükenişi olarak tanımlanabilir. Tükenmişlik sendromuna yakalan kişiler, fiziksel ve ruhsal çöküntü yanında yaptığı işe dair isteğini, hevesini tüketir, işe ve kendine karşı olumsuz, alaycı, şüpheci bir tavır içine girer.

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