Burak Özçivit fena çakıldı hayalleri altüst oldu!

Başrollerinde Burak Özçivit ve Kerem Bürsin'in yer aldığı 'Can Feda' filmi gişede beklentileri karşılayamadı. Özçivit'in, gösterime girdiği ilk 3 günde 110 bin 685 kişi tarafından izlenen film için radikal bir karar aldığı iddia edildi. Burak Özçivit, son olarak şarkıcı Murat Boz ile ‘Kardeşim Benim 2' filmi için kamera karşısına geçmişti. Sözcü'nün haberine göre; büyük emeklerle çekilen filmden istediği başarıyı elde edemeyen yakışıklı oyuncu, 6 Nisan'da vizyona giren ve ortak yapımcılığını üstlendiği ‘Can Feda' filmiyle de başarısız olunca ciddi şekilde maddi zarara uğradı.