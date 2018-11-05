Burak Özçivit Fahriye Evcen'in bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Önümüzdeki sezon “Osman Gazi” dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen’in erkek bebekleri olacak.

Önceki gün doktora kontrollere giden çift, bebeklerinin cinsiyetini öğrendi. Erkek bebek müjdesini alan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen bu mutluluklarını aileleriyle paylaştı. “Osman Gazi’nin erkek evladı oluyor” yorumları yapıldı.

Çalıkuşu dizisi ile başlayan ilişkileri, Aşk Sana Benzer filmiyle üst basamağa taşınmış ve Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, 29 Haziran 2017’de nikah masasına oturmuştu.