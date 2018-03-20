Burak Mengü kimdir? Nevşin Mengü'nün kardeşiyle ilgili iddia ne?

CHP eski milletvekillerinden Şahin Mengü'nün çocukları olan Nevşin Mengü sunucu, oğlu Burak Mengü ise avukat oldu. Nevşin Mengü ve kardeşe Burak Mengü birbirlerine çok yakınlar. İkisi de spora düşkün olan Nevşin ve Burak Mengü, bisiklet sevdaları ile de biliniyorlar. Instagram hesabında Nevşin Mengü sürekli kardeşi Burak Mengü ile paylaşımlarda bulunuyor.

Nevşin Mengü'nün annesinin ismi ise Figen Mengü. Nevşin Mengü 1982 doğumlu ve 36 yaşında. CNN Türk'ten gönderildikten sonra kendini sol kulvara atan Nevşin Mengü, Birgün gazetesinde köşe yazıyor.

BURAK MENGÜ İDDİASI NE? : Nevşin Mengü'nün avukat kardeşi Burak Mengü geçtiğimiz Cumartesi günü, Twitter’dan “Polis kimliği gösterilmeden gözaltı kararı gösterilmeden sivil ekiplerce gözaltına alındım. Nereye diyorum kimse söylemiyor. Kim aldı bilmiyorum neden aldı onu da bilmiyorum” paylaşımı yaptı.

Konuyla ilgili polise şikayette bulunan Burak Mengü polis kimliği gösteren kişilerce gözaltına alınmak üzere araca bindirildiğini ve Avrupa yakasından Anadolu yakasına götürüldüğünü, araç içerisinde darp edildikten sonra Ümraniye, Dudullu’da boş araziye bırakıldığını söyledi. Oradan da toplu taşıma aracı ile döndüğünü iddia etti.

BURAK MENGÜ GÖRÜNTÜLERİNDE NE VAR? : İddialar üzerine Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, Avukat Burak Mengü’nün gözaltına alındığını iddia ettiği gün, kaçırıldığını söylediği güzergahtaki tüm kameraları inceledi. Burak Mengü'nün dediklerinin hepsi

BURAK MENGÜ'NÜN GÖRÜNTÜLERİ :

Polisin verdiği bilgiye göre Nişantaşı’ndaki bir hastaneden çıkan Burak Mengü, bir müvekkilinin aracına bindi. Buradan Anadolu yakasına geçti. Daha sonra müvekkiliyle birlikte Zincirlikuyu’ya döndü. Adım adım incelenen görüntülerde darp edilme ve boş araziye bırakılmaya rastlanmadı.

MÜVEKKİLİ DE DOĞRULADI : Burak Mengü’nün 'kaçırıldım' dediği gün birlikte dolaştığı müvekkili de polisin yaptığı incelemeleri doğruladı. Müvekkil H.K.T, “Bütün gün beraberdik. Neden öyle bir şikayette bulunmuş anlamadım” dedi. Aynı gün Burak Mengü şikâyetini geri çekti. Polis, Mengü hakkında,”Suç uydurmaktan” işlem yaparak dosyayı savcılığa gönderdi.

NEVŞİN MENGÜ NELER DEDİ: Burak Mengü gerçekler ortaya çıkınca telefonlara çıkmaz oldu. Bugün gazetesindeki köşesinden kardeşinin iddiaları yazan Nevşin Mengü de suspus oldu. Twitteri aktif kullanması ile bilinen Nevşin Mengü olayın aslı ortaya çıkınca tek satır yazmazken instagramında da suskun.

NEVŞİN MENGÜ BU YAZDIKLARINI NE YAPACAK?

Nevşin Mengü bugün köşesinden ise olayla ilgili bakın neler yazmış ve hangi ithamlarda bulunmuştu;

"Bundan birkaç ay önce, bir grup polis ya da polis olduğunu sanıyoruz diyelim, Burak’ı duruşma arasında, ifadenizi alacağız diyerek Silivri’den aldı; Vatan caddesindeki Emniyet Müdürlüğü’nde bir avukat görüşme odasına götürdü. Avukat görüşme odalarında kamera olmadığını hatırlatmış olayım. O odadan çıktıktan sonra Burak günlerce kan işedi, yürüyemedi. Sorgusuz sualsiz, hakkında bir gözaltı kararı vb. olmadan, bir grup, polis olduğunu sandığımız kişi tarafından darp edildi.

Burak, o dönem sessiz kalmayı tercih etti. ‘Olur böyle şeyler geçer, büyütmeyelim’ dedi. Ama bu son olay, yaşananların olup geçecek gibi olmadığını gösterdi. Burak cumartesi öğleden sonra bana “eve geldiler” diye mesaj attı. Polis mi? diye sordum, “evet” dedi. Burak’a bir tür rozet gibi bir şey göstermişler. Burası aslında bana sorarsanız ilginç, Burak’ın telefonunu almadılar. Hyundai Accent tipi bir arabaya bindirip yola koyuldular. Burak, davaları nedeniyle gerginliğe alışkın ama bu sefer farklı hissettiğini yazdı bana “galiba beni öldürecekler bu sefer” diye mesaj attı. Ben hep Burak’ı sakinleştirmeye çalıştım. “Vatan’a gitmiyoruz ikinci köprüden geçtik” deyince, hemen tweet atmamız gerektiğini söyledim. Olay sosyal medyaya taşınınca siyasilerin haberi oldu, milletvekilleri araya girdi, İstanbul Emniyet Müdürü’ne ulaşıldı. O sırada Burak bana mesaj attı “tartakladılar attılar” diye. Dudullu civarlarında bırakmışlar. Sırtına kemerle birkaç kez vurmuşlar.

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