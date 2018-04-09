Burak Hakkı köyde kendi kendine tarım yapıyor

Eski model ve oyuncu Burak Hakkı, oğlu doğduktan sonra tarıma merak sardı. Ünlü isim Saroz Körfezi’ndeki çiftliğinde organik tarım yapıyor.

Burak Hakkı köyde kendi kendine tarım yapıyor

Burak Hakkı oğlu Rüzgar doğduktan sonra hayalini kurduğu çiftliğe 2008 yılında kavuşmuştu. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arsada ceviz ve organik sebze-meyve yetiştiren ünlü oyuncu emeklerinin karşılığını almaya başladı. Ünlü oyuncu Burak Hakkın, Bereket TV'de yayınlanan Ziraat Mühendisi Selahattin Yılmaz'ın sunduğu 'Artı Gündem' programına konuk oldu. Tarıma olan ilgisini ve bahçesini anlatan ünlü oyuncu 'Burada birçok şey yetişiyor. Toprakla uğraşmak beni dinlendiriyor' dedi. İşte Burak Hakkı'nın açıklamalarından bazı başlıklar :

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Burak Hakkı köyde kendi kendine tarım yapıyor

2008 yılında oğlum Rüzgar doğdu. O doğduğu zaman onun geleceği için bir şeyler yapmak istedim. Aynı yıl bu araziyi aldım. Ailem 20 yıldır Gelibolu'da yaşıyor. Yaklaşık 10 yıldır da bahçe ile meşgul oluyoruz, toprakla uğraşmayı çok seviyorum.10 yıl önce bu kadar ceviz ağacım yoktu. Bu arsayı aldığım zaman genelde burada zeytin yetiştiriyorlardı. Ben biraz daha araştırıp ‘Kurtuluş Savaşı’ zamanında bu topraklarda ceviz ağacı yetiştirildiğini öğrendim. Cevizin yetişme şartlarını da araştırdım ve burayı ailemle birlikte ceviz bahçesi yapmaya karar verdik.

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Burak Hakkı köyde kendi kendine tarım yapıyor

Birçok şeyi kendim internetten araştırarak öğrendim, çok fazla profesyonel destek almıyoruz bu da bizim için çok keyifli oluyor.

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Burak Hakkı köyde kendi kendine tarım yapıyor

Ben ağaçlarda budama işlemini seviyorum. Annem ise aşılama işleriyle uğraşıyor.

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