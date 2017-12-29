Burak Akın'ın 15 Temmuz'daki sözde kahramanlık görüntüleri

Ankara Emniyet Müdürlüğüne Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğunu söyleyerek teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın'ın emniyetteki sorgusu devam ediyor. Yüzbaşı Akın'ın, ifadesinde kedisinden sorumlu örgüt imamlarının ismini verdiği, ilk incelemelerde ByLock kullanmadığının belirlendiği tespit edildi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşa Güler'in koruma subayı olan Burak Akın, 27 Aralık'ta Ankara Emniyet Müdürlüğüne giderek 'Ben FETÖ üyesiyim' diyerek teslim olmuştu. Burak Akın'ın teslim olmasında FETÖ örgütünün ona baskı yaparak sürekli bilgi istemesi etkili oldu.

ÖRGÜT İMAMLARINI İFŞA ETTİ

Yüzbaşı Burak Akın'ın emniyette verdiği ilk ifadesine Anadolu Ajansı ulaştı. Akın'ın ifadesinde, kendisinden sorumlu olan örgüt imamlarının isimlerini verdiği öğrenildi. İlk incelemelerde ise Akın'ın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmadığının belirlendiği tespit edildi.

SALİH ZEKİ ÇOLAK'IN DA KORUMASIYDI

Burak Akın, eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın da koruma müdürüydü. Hulusi Akar, 15 Temmuz'da Çolak'ı Kara Havacılık Okulu’ndaki hareketliliği denetlemesi için gönderdiğinde Burak Akın da ona eşlik ediyordu. Kara Havacılık Okulu’ndaki incelemelerini tamamlaması ardından dönüş yolunda Çolak’ın içinde bulunduğu araç, zaman kazanmak için Akın tarafından önce ODTÜ kavşağında bekletildi. Ardından da 15-20 km gibi çok düşük bir hızla Genelkurmay Başkanlığı’na gidildi. Bu esnada Genelkurmay Başkanlığı’nı ele geçiren Özel Kuvvetler, Salih Zeki Çolak’ı karargâha girer girmez yere yatırarak derdest etti. Yol güzergahındaki bu beklemelerin de karargâhtaki FETÖ hazırlığı nedeniyle olduğu tahmin ediliyor.

KAHRAMAN İLAN EDİLMİŞTİ

Yüzbaşı Burak Akın, 15 Temmuz gecesi darbecilere direndiği gerekçesiyle kahraman ilan edilmiş ve madalya ile ödüllendirilmişti. Kamera görüntüleri de ortaya çıkan olaylarda, Burak Akın, darbe girişimini engellemeye çalışırken bacaklarından vurulmuş, yaralarına turnike yapmak isteyince d darbeci askerler tarafından “Turnike yok” denilerek engellenmişti. Darbeci askerlerden biri, Akın’ı vurduğunu inkar etmişti.