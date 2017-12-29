Burak Akın'ın 15 Temmuz'daki sözde kahramanlık görüntüleri

Ankara Emniyet Müdürlüğüne Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğunu söyleyerek teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın'ın emniyetteki sorgusu devam ediyor. Yüzbaşı Akın'ın, ifadesinde kedisinden sorumlu örgüt imamlarının ismini verdiği, ilk incelemelerde ByLock kullanmadığının belirlendiği tespit edildi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşa Güler'in koruma subayı olan Burak Akın, 27 Aralık'ta Ankara Emniyet Müdürlüğüne giderek 'Ben FETÖ üyesiyim' diyerek teslim olmuştu. Burak Akın'ın teslim olmasında FETÖ örgütünün ona baskı yaparak sürekli bilgi istemesi etkili oldu.

ÖRGÜT İMAMLARINI İFŞA ETTİ

Yüzbaşı Burak Akın'ın emniyette verdiği ilk ifadesine Anadolu Ajansı ulaştı. Akın'ın ifadesinde, kendisinden sorumlu olan örgüt imamlarının isimlerini verdiği öğrenildi. İlk incelemelerde ise Akın'ın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmadığının belirlendiği tespit edildi.

SALİH ZEKİ ÇOLAK'IN DA KORUMASIYDI

Burak Akın, eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın da koruma müdürüydü. Hulusi Akar, 15 Temmuz'da Çolak'ı Kara Havacılık Okulu’ndaki hareketliliği denetlemesi için gönderdiğinde Burak Akın da ona eşlik ediyordu. Kara Havacılık Okulu’ndaki incelemelerini tamamlaması ardından dönüş yolunda Çolak’ın içinde bulunduğu araç, zaman kazanmak için Akın tarafından önce ODTÜ kavşağında bekletildi. Ardından da 15-20 km gibi çok düşük bir hızla Genelkurmay Başkanlığı’na gidildi. Bu esnada Genelkurmay Başkanlığı’nı ele geçiren Özel Kuvvetler, Salih Zeki Çolak’ı karargâha girer girmez yere yatırarak derdest etti. Yol güzergahındaki bu beklemelerin de karargâhtaki FETÖ hazırlığı nedeniyle olduğu tahmin ediliyor.

KAHRAMAN İLAN EDİLMİŞTİ

Yüzbaşı Burak Akın, 15 Temmuz gecesi darbecilere direndiği gerekçesiyle kahraman ilan edilmiş ve madalya ile ödüllendirilmişti. Kamera görüntüleri de ortaya çıkan olaylarda, Burak Akın, darbe girişimini engellemeye çalışırken bacaklarından vurulmuş, yaralarına turnike yapmak isteyince d darbeci askerler tarafından “Turnike yok” denilerek engellenmişti. Darbeci askerlerden biri, Akın’ı vurduğunu inkar etmişti.

  • Güncel 29 Aralık 2017 16:26
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Burak Akın'ın 15 Temmuz'daki sözde kahramanlık görüntüleri videosuna yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Ramazan
  9. Sağlık
  10. Magazin
  11. Milli Piyango
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2017 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat