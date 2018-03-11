Burada yaşam çok zor! En kirli şehirde kış resmen cehennem...

Norilsk, ülkenin en kirli havasına sahip... Yaklaşık 180 bin kişilik nüfusa sahip olan Norilsk önemli sanayi kentlerden birisi. Sanayi kenti olması sebebiyle Norilsk Rusya'nın hava kirliliği en yüksek şehri olduğu açıklanmıştı.

