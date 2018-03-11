Burada yaşam çok zor! En kirli şehirde kış resmen cehennem...

Rusya'nın en kuzeyinde 1935 yılında köle işçi kampı olarak kurulan sanayi kenti Norilsk'te hayat görüntülendi. Norilsk'e sadece havayolu ile ulaşılıyor.

Burada yaşam çok zor! En kirli şehirde kış resmen cehennem...

Norilsk, ülkenin en kirli havasına sahip... Yaklaşık 180 bin kişilik nüfusa sahip olan Norilsk önemli sanayi kentlerden birisi. Sanayi kenti olması sebebiyle Norilsk Rusya'nın hava kirliliği en yüksek şehri olduğu açıklanmıştı.

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Burada yaşam çok zor! En kirli şehirde kış resmen cehennem...

Kuzey Kutup Dairesi'ne 400 km mesafede bulunan Rusya'nın Norilsk kentinde iklim daha güney bölgelerinin ikliminden çok farklı. Yılın yarısı gece, yarısı da gündüz.

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Burada yaşam çok zor! En kirli şehirde kış resmen cehennem...

Yılın iki ayını tamamen karanlıkta geçiren bu kentin sakinleri zaman zaman eksi 55 dereceye varan soğuklarla başa çıkmaya çalışıyorlar.

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Burada yaşam çok zor! En kirli şehirde kış resmen cehennem...

“Adeta buzdolabında yaşamaya” benzetilen kent, 90'lı yıllarda mineral yataklarının bulunduğu alana madenlerin kurulmasıyla insan çekmeye başlamış.

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