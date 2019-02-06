Bünyamin Sürmeli canlı yayında uyardı: İki karış suya bile dikkat!

CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, hortum alarmına ilişkin son bilgileri canlı yayında paylaştı. Sürmeli, 50 cm yüksekliğinde bir suyun bir otomobili rahatlıkla sürükleyebileceğini belirterek, iki karışa yakın bir sel suyunun ise bir insanı devirebilecek güçte olduğunun altını çizdi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, dün akşam CNN Türk'te yaptığı açıklamada özellikle saat 09.00-12.00 saatleri arasında vatandaşları sokağa çıkmamaları yönünde uyarmıştı.

CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli'nin değerlendirmeleri şöyle:

"Geçen sistemde yağışın miktarı 200 kilogramdı, bu gelen sistemle beraber 130 - 145 kilogram kadar. Ama yağışın miktarı geçen seferkinden az olsa da bu kadar yağış bile sel yapabilir.

Bu yağış, geçen iki üç sistemin üzerine ekleniyor. Dereler, nehirler dolmuş durumda; hatta taşıyor. Dere yataklarına yakın çevrelerde dikkat. Maalesef yaşadığımız can kayıplarından bir kaçı da, taşkın nedeniyle suyun dereden çıkıp aracı alıp sürüklemesiydi. 50 - 60 cm su yüksekliği 1 - 1,5 tonluk aracı sürükleyebilecek güçtedir.

Bir karışı biraz aşan bir su yüksekliği, iki karışı bulmayan su yüksekliği bir kişiyi devirecek güçte. Neden? Deniz suyu gibi değil, düzgün akmıyor. Sel suyunda olmuyor. Çünkü sürekli farklı yönlerden bir akışı var, o yüzden dengeyi sürekli bozuyor. Sel suyuna girmemek lazım.

Kemer, Finike, Kaş bu alanlar yağışın en fazla olduğu alan. Günün ilk yarısında miktarı daha fazla ama yağış iki güne yayılmış bir yağış. Bugünün üzerine yarın da yağışlar etkilenecek. Muğla'nın güney ilçelerinde, Dalaman'da Datça'da Marmaris'te fırtınayla beraber yağış var. Antalya'daki kadar miktarı çok değil ama bu alanda da kuvvetli rüzgar kıyıda bile 60-65 kilometrelerde.

SÜPER HÜCRE VE HORTUM RİSKİ Yüzde 20'ler dolayında görülüyor bu olasılık. Ancak bu öyle bir riskin bulunduğunu bize söylüyor. Bu risk, yaptığı etki itibariyle büyük bir risk diyebiliriz."

  • Medya 06 Şubat 2019 11:05
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Bünyamin Sürmeli canlı yayında uyardı: İki karış suya bile dikkat! videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEÇİM SONUÇLARI
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro