Bunu görenler hayrete düşüyor!

Bazen, bazı fotoğraflar internet dünyasını adeta kasıp kavurur. Gören herkesin kafası allak bullak olur. Fotoğrafta anlayamadıkları bir şeyler olur. Göz yanılmasının bazen sınırları olmuyor. Bu fotoğraftaki gibi. Sosyal medyada bir anda patlayıp giden bu fotoğrafta minik köpeğin bu hali ilk önce görenlerin ağzını açık bıraktı. Kimse inanamadı.



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Öyle ki sağdan bakarlar, soldan bakarlar. Bir şekilde anlamaya çalışırlar. Ama olmaz... Bu fotoğraf da bu furyaya dahil oldu. Reddit kullanıcılarından 'Chadwalk' isimli kullanıcı Optical Illusion Dog adıyla bu fotoğrafı paylaştı.





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Fotoğraf bir anda popüler oldu çünkü insanlar ne olduğunu anlamakta zorluk çektiler. İlk bakışta fotoğraf fazlasıyla tuhaf görünüyor.



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