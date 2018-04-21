Bunu da gördük! Uçak arabaların arasına daldı

Amerika'nın Colorado eyaletinde altı kişilik bir özel bir uçak arızalanıp ana yol üzerine iniş yaptı. Yolda bir kaç sefer havaya zıplayıp yere inen uçak yoldan geçen arabaları küçük mesafeler ile sıyırdı. Olayda uçakta bulunan üç kişiden sadece biri yaralandı. O anlarda arabasında bulunan bir sürücü kamerayla kaydetti. Daha sonra kontrolden çıkan uçak ileride bulunan bir köprüye çarpıp durabildi. Yetkililer uçağın hiç bir arabaya çarpmamasını mucize olarak nitelendirdiler.

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