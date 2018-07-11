Bunu ailesi yaptı herkese ibret olsun diye 15 yaşındaki kızın...

İNGİLTERE'de yaşayan, 15 yaşındaki Shakira Pellow bir anda kriz geçirdi ve komaya girdi. Ailesi bunun neden olduğunu bilmiyordu ve apar topar hastaneye kaldırıldı. Hastanede acı gerçeği öğrenen aile, kızlarını kaybetti. Ailenin, ibret olarak paylaştığı fotoğraf ise çok konuşuldu.