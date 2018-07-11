Bunu ailesi yaptı herkese ibret olsun diye 15 yaşındaki kızın...

İNGİLTERE'de yaşayan, 15 yaşındaki Shakira Pellow bir anda kriz geçirdi ve komaya girdi. Ailesi bunun neden olduğunu bilmiyordu ve apar topar hastaneye kaldırıldı. Hastanede acı gerçeği öğrenen aile, kızlarını kaybetti. Ailenin, ibret olarak paylaştığı fotoğraf ise çok konuşuldu.
15 yaşındaki İngiliz kız, içeriği bilinmeyen uyuşturucu hapı kullandıktan sonra komaya girdi. Hayat mücadelesini kazanamayan genç kızın ailesi, gençlere ibret olması için son anlarını internetten paylaştı.
İŞTE O FOTOĞRAF; Üzerinde "Duplo" yazdığı açıklanan ve içeriği bilinmeyen hapı kullanan Shakira'nın, birden fazla organ yetmezliği yaşadığı ve kalp krizi geçirdiği açıklandı. Aile, gençlerin uyuşturucu kullanımının sonuçlarını görüp, bunun korkunç sonuçları ile yüzleşmeleri adına kızlarının fotoğrafını yayınladığını söyledi.
Shakira'nın babası, fotoğrafı çekerken uyandığında onu kızına göstermek amacıyla çektiğini söyledi. Eşiyle bu konuyu tartıştıklarını ve sonunda bu kararı aldıklarını söyleyen acılı baba, gençleri bu beladan uzak tutmak için sonunda doğru olduğuna inandıkları kararı verdiklerini açıkladı.
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