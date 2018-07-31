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Bunları yapana 2 milyon lira ceza kesildi!

Bunları yapana 2 milyon lira ceza kesildi!

Yılın ilk altı ayındaki denetimlerde, turistlere yüksek hesap çıkaran ve hanutçuluk yapanlara 2 milyon liranın üzerinde ceza kesildi. Günlük kiralık ev sahiplerine ise 18,6 milyon lira idari para cezası uygulandı.

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Eklenme Tarihi: 31-07-2018 21:51 - Güncelleme: 31-07-2018 21:51

İSTANBUL Valiliği, kent genelinde turizmde olumsuzluk yaşanmaması için kaçak acenta, rehber, hanutçu, yüksek hesap çıkaranlar ve günübirlik kiralık ev konularını sıkı denetime tabi tutuyor.

Valiliğin bu kapsamdaki görevlendirmesiyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde 15 kurumun katılımıyla ilk 6 ayda yapılan denetimlerde, ilgili birimlerin katılımıyla turizm sektöründeki kaçak acenta, barlar, gece kulüpleri ve turistlere yönelik faaliyet yürüten mekanlar kontrolden geçirildi.

Özellikle yasalara aykırı transfer faaliyetleri yapanlar ile hanutçular, seyyar satıcılar, dilenciler ve yüksek hesap uygulayan mekanlar sıkı denetlendi.

Turizmle ilgili olumsuzlukların ortadan kaldırılmasının amaçlandığı denetimlerde yasalara uymayanlara para cezası kesildi.

2018 yılının ilk altı ayındaki denetimlerde araç ve acenta sahibi ile hanutçuluk yapan, turistlere yüksek hesap uygulamasında bulunan 2 bin 638 kişiye 2 milyon 55 bin 503 lira ceza kesildi. 2017 yılının tamamında ise ceza miktarı 2 milyon 925 bin 979 lira olmuştu.

39 ilçenin Kaymakamlık ve belediyeleriyle birlikte oluşturulan denetim komisyonları vasıtasıyla, günübirlik kiralanan evler de sıkı denetime tabi tutuldu.

Gelen şikayetler, internet siteleri üzerinden yapılan taramalar ve bildirilen ihbarlar neticesinde gayri resmi günübirlik kiralanan evlerle ilgili yasal işlem yapıldı.

Yılın ilk 6 ayında denetlenen 13 bin 10 günübirlik kiralık evle ilgili toplam 18 milyon 648 bin 818 lira idari para cezası uygulandı.

2017 yılındaki denetimlerde günlük kiralık evlerle ilgili 21 milyon 689 bin 988 liralık idari para cezası yazılmıştı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, AA muhabirine yapığı açıklamada, turizm sektöründe olumsuzlukların yaşanmaması için gerekenlerin yapıldığını söyledi.

Yılın ilk altı ayında, kurallara aykırı davranan, kurum, kuruluş ve kişilere ciddi idari para cezalarının verildiğini hatırlatan Yılmaz, denetimlerin artarak devam edeceğini kaydetti.

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