Bunları ilk kez okuyacaksınız! Mustafa Ceceli Sinem Gedik İntizar...

Önceki gün ortaya çıkan Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar ilişkisi gündemi sarstı. Sinem Gedik'in avukatı Eda Salman Bayraktar çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Önceki gün ortaya çıkan Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar ilişkisi gündemi sarstı. Sinem Gedik'in avukatı Eda Salman Bayraktar çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sinem Gedik'in avukatı Eda Salman Bayraktar dava ile ilgili tüm detayları Posta'ya anlattı. Twitter

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Sinem Gedik'in avukatı Eda Salman Bayraktar, önemli olan çocuğun menfaatlerini olduğunu vurgulayarak, velayetle ilgili bugüne kadar karşı taraftan bir talep olmadığını belirterek böyle bir davanın cuma günü açılmasının manidar olduğunu söyledi. Avukat Bayraktar, çocuğun yaz dönemi olduğu için babası Mustafa Ceceli'nin yanında olduğunu söylerken, dava dosyasına giren görüntülerle ilgili olarak da, "Durduk yere güvenlik kameralarını eve yerleştiren güvenlik şirketinin kısa bir sürede 10-15 defa eve gelmesi şüphe çeken şeyler" dedi. Twitter

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İşte Sinem Gedik'in avukatının açıklamalarının tamamı:

Cevap hakkımızı etkin olarak kullanamadık. O yüzden görüntülerle ilgili bir bilgimiz yok. Biz de medyadan öğrenmeye çalışıyoruz, acı olan da bu zaten. Dava biliyorsunuz velayetin değiştirilmesi davası. Burada dava, çocuğun menfaati için açılmış olması gerekirken çocuğun menfaatini zedeleyen bir duruma geldi. Mahkemeden tedbir kararı çıktı. Erişime engellenmesi kararı da çıkıyor. Burada önemli olan toplum olarak çocuğun menfaati düşünülerek karar alınması. Twitter

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