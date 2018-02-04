Bunlarda Çin'in görgüsüz zengileri!

Rich Kids of Instagram' adıyla ABD'de başlayan ve daha sonra ülkemizde de görülen bu akım şimdi de Çin'de de başladı. "Rich Kids of China" isimli Instagram hesabında, "Neden çok para harcıyorsunuz" diye soruyorlar; çünkü çok zenginiz" ifadesi yer alıyor. Dillere destan yaşamları, ve akıllara durgunluk veren harcamaları ile pek çok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çeken Çin'in zengin çocukları, tüm bu tepkilere rağmen tatilleri ve günlük yaşamlarından kareleri Instagram hesaplarından paylaşmaktan geri kalmıyor. Twitter

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Rich Kids of Instagram' adıyla ABD'de başlayan ve daha sonra ülkemizde de görülen bu akım şimdi de Çin'de de başladı. "Rich Kids of China" isimli Instagram hesabında, "Neden çok para harcıyorsunuz" diye soruyorlar; çünkü çok zenginiz" ifadesi yer alıyor. Dillere destan yaşamları, ve akıllara durgunluk veren harcamaları ile pek çok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çeken Çin'in zengin çocukları, tüm bu tepkilere rağmen tatilleri ve günlük yaşamlarından kareleri Instagram hesaplarından paylaşmaktan geri kalmıyor. Para yakan zengin çocukların fotoğrafları 'görgüsüzlük' olarak nitelendiriliyor.

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Rich Kids of Instagram' adıyla ABD'de başlayan ve daha sonra ülkemizde de görülen bu akım şimdi de Çin'de de başladı. "Rich Kids of China" isimli Instagram hesabında, "Neden çok para harcıyorsunuz" diye soruyorlar; çünkü çok zenginiz" ifadesi yer alıyor. Dillere destan yaşamları, ve akıllara durgunluk veren harcamaları ile pek çok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çeken Çin'in zengin çocukları, tüm bu tepkilere rağmen tatilleri ve günlük yaşamlarından kareleri Instagram hesaplarından paylaşmaktan geri kalmıyor. Twitter

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