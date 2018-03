Bunlar yine oyları çalacak!

AK Parti ile MHP arasındaki ittifak netleşince, muhalif yazarlara bir haller oldu.



Biri "Seçimi boykot edelim" diye yalvarıyor, bir diğeri ise "Bunlar yine oy çalacak" diyerek gelecek olası yenilgiye kılıf aramaya çalışıyor.



Yazdıklarını okusanız var ya!.



Yemin ediyorum, 3 yaşındaki çocuğunuza masal olarak anlatsanız, "Manyak manyak konuşma" diye sizi odasından kovar.



O derece yani!..



Örnekleriyle anlatayım...



Engin Ardıç Ağabey bunları ti'ye almak için "Seçim sandıklarına gitmeyin, boykot uygulayın" diye bir yazı yazdı geçtiğimiz günlerde. Dalga amaçlı bir yazı ha, ciddi değildi yani!



Ne oldu biliyor musunuz?



Kendine yılların yazarı diyen avanağın teki bu fikrin üzerine balıklama atladı. "Boykot etmemiz durumunda, seçime katılım oranı yüzde 50'nin altında kalacak. Bu durum, seçim sonuçlarının geçersiz olmasına neden olacak" dedi.



Gülmeyin sakın!



Gülmeyin çünkü bununla aynı gazetede yazan arkadaşı da Gezi eylemleri döneminde, "24 saat daha direnirsek Avrupa Birliği ile yaptığımız anlaşma gereği hükümet düşecek" demişti.



Yahu bunları yazar kabul edip eline kalem verenlere ben ne diyeyim bilmiyorum.



Bilgi yok, birikim yok, araştırma yok!



"Ben yazayım, nasılsa inanacak birkaç saftirik bulurum" diye ha babam yazıp duruyorlar.



Avrupa Birliği'ne bağlı ülkelerin neredeyse tamamında seçimlere katılım oranı yüzde 36 ile 40 aralığında kalıyor. Orada seçimler geçersiz olmuyor da burada olacak öyle mi?



Yok, yok!



Vallahi bunlar "AK Parti'yi nasıl indiririz?" diye düşüne düşüne sonunda tırlattı. Beyin bildiğiniz patatese dönmüş, farkında değiller.



Zira bu iş akıllı işi değil.



"AK Parti'yi boykotla indirelim" derken, Erdoğan'ı yüzde 95'le Başkan yapacaklar sonunda...



İşin daha komik tarafı ne biliyor musunuz?



Bahsini ettiğim bu yazar, yıllardır AK Parti seçmenine "Cahil, eğitimsiz" diye hakaret edip duruyor. Bunun zelil halini gördükçe insanın, "Babacım sen eğitimli ol, ben cahil kalayım" diyesi geliyor.



Gelelim "Bunlar oy çalacak" diyen diğer yazara...



Yüksek Seçim Kurulu 2019'daki seçimler için 500 milyon oy bastırdı ya hani.



Bizimki oturmuş bir yazı döşenmiş.



"Seçimlere Hindistan’la beraber giriyoruz herhalde" diyor ve ekliyor:



"Önümüzde biri yerel, diğer ikisi ise aynı anda yapılacak

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri var. Bu üç seçimde seçmen, iki ayrı zarf kullanacak. Demek ki, seçmen için 110 milyon adet zarf gerekiyor.



Yasa gereği zarflar seçmen sayısının yüzde 18'i oranında daha fazla basılıyor. Bu durumda da yaklaşık 130 milyon zarf gerekiyor. Peki YSK kaç adet zarf bastırıyor?..



–500 milyon!..



Yani yasal olarak basılması gerekenden neredeyse dört kat daha fazla, diğer bir anlatımla 370 milyon fazla zarf siparişi veriyor."



Yazının neresini düzelteceğimi şaşırdım zira elle tutulur tek bir noktası yok.



Yazarımız burada kıvrak zekasını konuşturuyor, görüyorsunuz!



"Bunlar 130 milyon pusula yerine 500 milyon pusula bastırıyor, demek ki oy çalacaklar" diyerek lafı oy hırsızlığına getiriyor. Yani bu kıvrak zekaya göre AK Parti önümüzdeki seçimde 370 milyon oy çalacak!



Peki işin aslı ne derseniz, anlatayım. En beyinsizi bile anlasın diye madde madde anlatayım.



1- 2019 seçimlerinde seçmen sayısı neredeyse 60 milyon sınırına dayanacak.



2- Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı seçimi iki turlu olacakmış gibi hareket ediyor. Bu, 60'ar milyondan 120 milyon pusula yapar.



3- Milletvekili seçimleri için ilk kez ayrı pusulada oy kullanacağız. Etti 180 milyon...



4- Yerel seçimlerde, Büyükşehir için ayrı, ilçe belediyeleri için ayrı, Belediye Meclis seçimleri için ayrı oy pusulaları olacak.



Kaç etti?



360 milyon...



5- Her mahallede muhtar seçimleri olacak, onlar için de ayrı pusulalar yapılacak. Aza listeleri ayrı yapılırsa onu da 60 milyon say...



Etti mi 480 milyon pusula…



6 - Her ihtimale karşı fazladan oy pusulası falan derken, sayı 500 milyona yaklaşıyor. E, zaten Yüksek Seçim Kurulu da yaklaşık 500 milyon oy pusulası için talepte bulunuyor.



Mesele bu kadar basit, tamam mı kardeşim!



Yüksek Seçim Kurulu'nun 500 milyon oy pusulası talebinde bulunması öyle senin söylediğin gibi oy hırsızlığına falan değil... Seçimlerin Eylül veya Ekim'de yapılacağına işaret ediyor.



Aklını birazcık kullansan bunu anlardın!

SOSYAL MEDYADA TAKİP İÇİN:



Twitter: twitter.com/slymnoz

Facebook: facebook.com/suleymanozisik

İnstagram: instagram.com/suleymanozi