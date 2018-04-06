Bunlar iddialar doğru mu? Volkan Bayar ve eşi adliye çıkışı yapmış

ESKİŞEHİR üniversitesinde katliama imza atan Volkan Bayar ile ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler olayın vahim boyutlarını gözler önüne seriyor. Volkan Bayar'ın önüne geleni FETÖ'cü diye fişlettiği ve bu listede 200'den fazla kişinin olduğu öğrenildi. O isimlerden biri de üniversitede yardımcı doçentlik yaparken Volkan Bayar'ın iddiası ile FETÖ'den atılan Yalçın Bay...

3 Nisan salı günü Volkan Bayar ve eşi Saadet Aylin Bayar, Yalçın Bay ve itham ettiği diğer hocaların duruşmasına gitmiş. Duruşma çıkışında Volkan Bayar ile eşi Yalçın Bay'ın üzerine yürüyerek "Bunun bedelini ödeteceğim" diye tehdit etmiş. Yalçın Bay bunun üzerine dün yani olayın olduğu günün sabahında Volkan Bayar ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Öğleden sonra da üniversitedeki katliam meydana gelmiş.

Volkan Bayar mağduru olduğunu söyleyen Yalçın Bay'ın 'olayın perde arkası' diyerek facebook hesabından yazdığı vahim iddialar var. Bu iddiaların bir kısmı üniversite yönetimini de kapsıyor. İşte anlattıkları;

EŞİNDEN 24 KURŞUNA BAKAR TEHDİDİ : -Bu şahsın Milli Eğitim Bakanlığı’nda da dosyası karışık. Savcılıkta MEB bursu ile ABD’ye gidip yüksek lisans eğitimi aldığını, FETÖ evlerinde kaldığını söylemiş. Ben de MEB’e sordum, onlar da kaydı olmadığını belirtti. Volkan Bayar’a ‘tetikçi’ dediğim için 6 ay ceza aldım. Mahkeme çıkışında bu salı günü eşi Aylin Bayar ‘Klavye delikanlıları, ben size ne yaptıracağımı biliyorum. Bunun hesabını vereceksiniz. Canımızı sıkmayın, 24 kurşuna bakar” dedi.

EŞİM SINAVDA OLDUĞU İÇİN KURTULDU : - Ben Volkan Bayar’ı YÖK ile savcılığa şikâyet ettim. Osmangazi Rektörü bu adamı koruyor. Milliyetçi bir akademisyen olarak FETÖ ile hiçbir bağım yok. Olay günü de eşim Neslihan Bay’ın odasına çıkıyor. Ama eşim sınavda olduğu için kurtuluyor.”

4 kişiyi katleden Volkan Bayar Bayar’ın katliamına eşi aynı fakültede araştırma görevlisi olan eşi Saadet Aylin Bayar da tanık oldu. İfadeye çağrıldığı mektubu Saadet Aylin Bayar'a okutan Volkan Bayar, ardından otoparka gidip silahını almış. Silah sesleri üzerine odasından çıkan Aylin Bayar’ın, Volkan Bayar’ı elinde silahla görünce bağırarak, “Volkan dur, ne yapıyorsun” dediği kaydedildi. 2 ŞARJÖR KULLANIP 23 EL ATEŞ ETMİŞ

Volkan Bayar'ın olayda ruhsatlı tabancasıyla 2 şarjör kullanarak 23 el ateş ettiği ortaya çıktı.

PROFESÖR ANLATTI : 'BİR ŞARJÖRE BAKAR DİYORDU'

Volkan Bayar'ın tehdit ettiği isimlerden biri de Prof. Dr. Engin Karadağ'dı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi eski Dekan Yardımcısı olan Karabağ şunları anlatıyor:

-“2016-2018’de fakültede görev yaptım. Darbeden sonra bu kişi herkesi Osmangazi Üniversitesi’nde FETÖ yapılanması olduğu gerekçesiyle emniyete şikâyet etti. Bunların dilekçeleri ve diğer kanıtları ile Osmangazi Üniversitesi eski dekanı Selahattin Turan ve diğerleri görevden alındı. Bu kişilerin de 6 ay önce mahkemeleri bitti ve beraat ettiler.

-2017 ocak ayında ben dekan yardımcısıyken diğer hocamız Cemil Yücel ile birlikte rektör ve rektör yardımcılarına gittik. Dedik ki “Bu iş cinayete kadar gidiyor, herkesi tehdit ediyor. ‘Bir şarjöre bakar’ diyor. Bununla ilgili kayıtlar var. Sürecin böyle sonuçlanacağı belliydi. Birileri FETÖ’cü olabilir, ama herkes olamaz. O, herkesi suçluyordu. Emniyet Müdürlüğü, KOM, İstihbarat Daire Başkanı’nın da bundan haberi var. Rektörlüğün odasında onlarla toplantı da yaptık ve ‘Volkan Bayar için bir önlem alın’ dedik.”

200’ÜN ÜZERİNDE KİŞİYİ FETÖ’CÜ İLAN ETTİ

Prof.Dr. Mustafa Baloğlu'da olayın birinci elden tanıklarından. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eski Dekanı olan Profesör Baloğlu şunları anlatıyor:

-“Bu şahsın eski dekanlık görevini yaptım. Bu kişi FETÖ’den atılmış biri değil. Yüzlerce kişiyi FETÖ’cü diye şikâyet etmiş biri. 200’ün üzerinde kişiyi şikâyet etti. Abartı değil bu rakam. Şikâyet ettiği kişilerin çoğuna işlem yapılmadı. Çoğu beraat etti. Onunla ilgili süren birçok soruşturma var. Benimle ilgili de 2 dava var.”

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde görevli Doç. Dr. Ayşe Aypay, Volkan Bayar'ın hedeflerindin biriydi. Katliamdan kılpayı kurtulan Ayşe Aypay hakkında da Volkan Bayar FETÖ'cü ithamında bulunmuş, Aypay yargılama sonucu kendini güçlükle aklamış. Dün katliamın ardından sinir krizi geçiren Ayşe Aypay bağıra bağıra şunları söyledi:

-"1.5 yıldır YÖK'e, Rektörlüğe, Bakanlığa dilekçe verdik. Rektörlük korudu. Defalarca dilekçe verdik. Dilekçelerimizi işleme bile almadılar. Volkan Bayar'ın dosyasını rektörlüğe çektiler. 4 tane insanın hayatına mal oldu.

BEŞİNCİ CENAZE BENDİM' - Bugün adliyedeydim. Eğer ben bugün adliyeye ifade vermeye gitmemiş olsaydım, Volkan Bayar'ın beşinci cenazesi bendim.

'YÖK NİYE İŞLEM YAPMADI' : YÖK niçin işlem yapmadı? Rektörlük neden işlem yapmadı? 1,5 yıldır defalarca dilekçe verdik, hepsinin üstüne yattılar. Dokundurtmadılar Volkan Bayar'a. Şimdi açıklasın YÖK Başkanı. Şimdi açıklasın Rektör. Benim eşim Volkan Bayar'ın iftiraları yüzünden işinden atıldı. 5,5 ay hapis yattı. Kim ödeyecek bunları?

REKTÖRLÜK SONUNA KADAR KORUDU : Bütün bunlara rağmen rektörlük sonuna kadar korudu. YÖK de korudu. Suç duyurusunda bulunuyorum Rektörlük, YÖK hakkında. İşlem yapmadılar. Rektörlük, Volkan Bayar hakkında dilekçelerimizin sisteme girmemesi için memurlara talimat verdiler. Kavga dövüş işleme soktuk dilekçeleri. Soktuk da ne oldu? Hiçbirine yanıt alamadık. Şimdi kim verecek 4 tane canın hesabını?

YAZIK DEĞİL Mİ? : Mikail'in engelli küçücük çocuğu var, Yasin'in iki tane bebeği var. Fatih Özmutlu, vatansever tertemiz bir insan. Serdar, gencecik bir insan. Yazık değil miydi bunlara?"

"TESCİLLİ FETÖ'CÜ KİMSE GÖRMEDİ" : Volkan Bayar denilen gerçek anlamda vatan haini, asıl FETÖ’cü olduğu tescilli FETÖ’cü olduğu her ifadesi ortada olan biri. Kimse görmek istemedi. Biz defalarca söyledik. Volkan Bayar'ın yalan söylediğini. Mahkeme beraat ettirdi. İftiraya uğradıkları belli oldu arkadaşlarımızın, eşim de aralarında. Ama hala Volkan’ı korudular.

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