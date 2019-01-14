Bungie duyurdu! Activision yollar ayrıldı

Bungie tarafından konu hakkında yapılan açıklama: "Sekiz yıllık başarılı bir çalışmanın keyfini çıkardık ve Destiny'deki ortaklıklarından dolayı Activision'a teşekkür etmek istiyorum. İleriye baktığımızda, Activision'ın Destiny'nin yayıncılık haklarını Bungie'ye devretme planlarını sizlere bildirmekten heyecan duyuyoruz.

Fevkalade Destiny topluluğumuzla, oyunu kendi başımıza yayınlamaya hazırız, bu sırada Activision kendi sahip olduğu IP projelerine olan odağını arttıracak.

Activision tarafından konu hakkında yapılan açıklama: "Bugün, Bungie'nin Destiny serinin tüm yayıncılık haklarınını ve sorumluluklarını kendi üzerine alacağını duyuruyoruz. İleriye dönük olarak, Bungie tek olacak ve seriyi geliştirecek, Activision ise sahip olduğu IP ve diğer projelere odağını arttıracak.

Activision ve Bungie bu geçişin hatasız olacağının sözünü veriyor ve geçiş sırasında dünyadaki Destiny topluluğu için birlikte yakından çalışmaya devam edeceğiz." dedi.