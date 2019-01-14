  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Bungie duyurdu! Activision yollar ayrıldı

Bungie duyurdu! Activision yollar ayrıldı

ABD merkezli video oyunu geliştiricisi Bungie, Destiny'nin tüm yayıncılık haklarını Activision'dan alacağını duyurdu.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 14-01-2019 01:33 - Güncelleme: 14-01-2019 01:33

Bungie tarafından konu hakkında yapılan açıklama: "Sekiz yıllık başarılı bir çalışmanın keyfini çıkardık ve Destiny'deki ortaklıklarından dolayı Activision'a teşekkür etmek istiyorum. İleriye baktığımızda, Activision'ın Destiny'nin yayıncılık haklarını Bungie'ye devretme planlarını sizlere bildirmekten heyecan duyuyoruz.

Fevkalade Destiny topluluğumuzla, oyunu kendi başımıza yayınlamaya hazırız, bu sırada Activision kendi sahip olduğu IP projelerine olan odağını arttıracak.

Activision tarafından konu hakkında yapılan açıklama: "Bugün, Bungie'nin Destiny serinin tüm yayıncılık haklarınını ve sorumluluklarını kendi üzerine alacağını duyuruyoruz. İleriye dönük olarak, Bungie tek olacak ve seriyi geliştirecek, Activision ise sahip olduğu IP ve diğer projelere odağını arttıracak. 

Activision ve Bungie bu geçişin hatasız olacağının sözünü veriyor ve geçiş sırasında dünyadaki Destiny topluluğu için birlikte yakından çalışmaya devam edeceğiz." dedi. 

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Bungie duyurdu! Activision yollar ayrıldı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro