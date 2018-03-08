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Süleyman ÖZIŞIK

Süleyman ÖZIŞIK

suleyman@internethaber.com @slymnoz rss Eklenme Tarihi: 08 Mart 2018 04:43 - Güncelleme: 08 Mart 2018 05:15

Bundan sonra ne olur?

Bugüne kadar ekranlarda boy gösteren uluslararası siyaset uzmanları ve emekli generaller ısrar ve inatla bir sayıya dikkat çekiyordu. 

"Türkiye şimdilik rahat rahat operasyon yapıyor olabilir. Ama yarın ölü YPG'li sayısı 3 bini bulduğunda Rusya, Beşar Esad ve ABD devreye girecektir" diyordu hepsi…

Peki hemen akabinde ne diyordu bu uzmanlar?

"Türkiye mutlaka ama mutlaka Beşar Esad ile masaya oturmalı. Yoksa bu işin sonu çok kötü olur. Türkiye Beşar Esad ile görüşmeden Afrin'de başarılı olamaz. Beşar Esad yarın harekete geçtiğinde yüzlerce asker kaybederiz" diyordu...

Beşar Esad dedikleri katil, ölü sayısı henüz bin 500 civarındayken harekete geçmeye niyetlendi bir ara hatırlarsanız. 

Rejim güçleri zafer işaretleri yaparak Afrin'in 10 kilometre yakınına kadar sokulunca, Türkiye sınırından atılan 3 top güllesi 10 metre yakınlarına düştü. 

Peş peşe ve hilal şeklinde...

Düşer düşmez zafer işareti yapanlar tırım tırım kaçmaya başladı. Afrin'e gizliden gizliye gidiyorlar mı bilemiyorum ama bildiğim şu ki artık öyle göstere göstere gidemiyorlar.

Çünkü yemiyor!

Bu arada ölü sayısı bizim uzmanların dediği 3 bin sınırına dayandı. Eli kulağındadır, bugün yarın o sınır da aşılacak. Peki siz ortada Beşar Esad, Rusya, ABD falan görüyor musunuz?

Neredeyse Zeki Müren’i göreceğiz ama adı geçenlerden bir tanesini dahi göremiyoruz.

Neden?

Nedeni belli…

Türkiye uluslararası anlaşmalardan doğan hakkını kullanıyor. Sınır ötesinde konuşlanan ve kendisine saldıran terör örgütüne operasyon yapıyor.

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği falan arada bir kafayı çıkarıp, “Türkiye Afrin’den çekilsin” dedikleri oluyor olmasına ama kim takar?

Yıllardır Filistin’i karış karış işgal eden İsrail’e “Vazgeç” dediler de ne oldu? Arakan’da soykırım yapan Myanmar hükümetine, “Yapma” dediler de ne oldu? Rusya’ya “İşgal ettiğin Kırım’ı terket” dediler de ne oldu?

Türkiye de takmıyor haliyle…

Takmadığı gibi operasyonu her geçen gün biraz daha genişletip geliştiriyor. Raco düştü, Cinderesi düştü, düşecek. Bugün yarın Afrin’in şehir merkezine girilecek.

Başından beri söylüyorum.

Türkiye Münbiç denilen bölgeye de aynı rahatlıkla girecek ve birileri tıpkı bugün olduğu gibi mal mal bakmakla yetinecek. Köşeye sıkışan Amerika o bölgeden kuyruğunu kıstırmış şekilde ayrılacak.

Fırat’ın batısındaki bu temizlikten sonra sıra Fırat’ın doğusuna gelecek ve Allah’ın izniyle oralar da terör unsurlarından temizlenecek.

İçiniz rahat olsun!

Eğer Mikronezya gibi süper güçlü bir ülke desteğe gelmezse (Buraya parantez içinde bir gülücük işareti koyalım) Amerika bu noktadan sonra Türkiye’ye yönelik tek hamle yapamaz ama başka bir oyun çevirebilir.

Bir okurumun da dikkat çektiği üzere; Rıza Zarrab, Kıbrıs, Adalar, Ermeni Soykırımı gibi meseleleri gündeme getirebilir, Kudüs sorununu kaşıyabilir.

Türkiye’nin düşmesinden yana umudunu kestiği için Mısır, İsrail, Suud ve bir iki Avrupa Birliği ülkesini yanına alarak İran’a saldırabilir.

Direk savaş olmasa bile bir iç savaş çıkartabilir, İran’dan Türkiye’ye yönelik büyük göç dalgası başlatabilir. Böylece elde kalan YPG’li teröristleri de bu iç karışıklıkta kullanıp Türkiye’ye sokmaya çalışabilir.

Bize düşen bu süre zarfında gerekli tüm hazırlıkları yapmak. Ve en önemlisi tuzakları bozan ülke pozisyonundan çıkıp, oyun kuran ülke pozisyonuna girmek.

Bunu da ancak birlik ve beraberlik içinde olursak başarabiliriz. İçimizde bu kadar hain varken, inşallah bunu başarabiliriz!

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BU YAZIYA YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Aluçe Cengiz 08 Mart 2018 05:18 İçimizde bu kadar Tayyip'in OHAL rejiminden menfaatlenen soysuz hain varken, Türkiye ancak altı ay içinde felakete sürüklenir - .Zaten bütçe açığı 60 milyar oldu

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