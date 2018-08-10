Bunalıma giren Suriyeli üst geçitten atlamaya kalktı

Tavşanlı'da Suriyeli bir mülteci üst geçide çıktı. Zabıta ekipleri, kara yoluna atlamak isteyen Suriyeliyi ikna etmek için çaba sarf etti. İşsiz olduğunu ve ekonomik sıkıntı çektiğini öne süren mülteciyi zabıta ve jandarma ekipleri sohbet ederek intihardan vazgeçirmeye çalıştı. Zabıta memuru ani bir hareketle Suriyeliyi yakalayarak köprüden atlamaktan kurtardı.

Uzun süre Yalova-İzmit yolunda intihar teşebbesü sebebiyle trafik durdu. Mülteci ifadesi alınmak üzere karakola gönderildi. Suriyelinin ailevî meseleler ve maddî imkansızlıklar sebebiyle intihar etmeye kalkıştığı öğrenildi.