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Bunalıma girdi kendini ağaca astı!...

Bunalıma girdi kendini ağaca astı!...

KAYSERİ 'de 27 yaşındaki Oktay K. ,kendini evinin bahçesinde bulunan ağaca asarak yaşamına son verdi. Genç adamın psikolojik problemleri olduğu öne sürüldü.

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Eklenme Tarihi: 09-08-2018 12:33 - Güncelleme: 09-08-2018 12:33

KAYSERİ - Merkez Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'nde oturan fabrika işçisi, evli Oktay K.(27) , müstakil evinin bahçesinde bulunan ağaca kendini astı. Yakınları, bir süredir bunalımda olduğu öne sürülen Oktay K.'yi asılı görünce, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi Oktay K.'nin yaşamını yitirdiğini saptadı. 

Yakınları sinir krizi geçirip gözyaşı dökerken, Oktay K.'nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 09 Ağustos 2018 12:51 Allah korusun, eğer döviz böyle yükselmeye devam ederse psikolojik sorunları olmayan insanların da intihar haberlerini okuyabiliriz. Acil çözüm lazım.

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