Bunalıma girdi camiide intihar etti

KOCAELİN'de olay saat 12.30 sıralarında Osman Yılmaz Mahallesi 639 Sokak üzerindeki Çınar Camisi'nde meydana geldi. Öğle saatlerinde camiye giden Cavit Y., yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla başına bir el ateş etti.

Silah sesini duyan caminin müezzini üst kata çıktığında, yerde kanlar içinde yatan Cavit Y.'yi görüp, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Cavit Y.'nin öldüğünü tespit etti.

Cavit Y.'nin bir süre önce eşinden boşandığı ve bunalıma girdiği iddia edildi. Cavit Y.'nin cansız bedeni otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.