Bumbum güzeli Erika Canela'dan Ronaldo'ya şok suçlama

Eski Miss Bumbum güzeli Erika Canela, Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'ya dava açıyor. Erika Canela, Ronaldo'nun kendisini aldattığını ve kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti.

Futbol camiasında parladığı günden bu yana adı onlarca kadın ile anılan Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'ya şok bir suçlama yapıldı. Brezilyalı

Bum Bum güzeli Erika Canela, Portekizli futbolcunun kendisini sosyal medyadan taciz ettiğini iddia ederek onu mahkemeye verdi. The Sun'da yer alan habere göre Erika, Ronaldo'nun kendisine saldırgan ve hakaret içeren sözler sarf ettiğini ifade etti. Twitter

Facebook

Google Plus

1 9

Ronaldo'yla iki aylık bir ilişki yaşayan Canela, yıldız futbolcunun ayrıldıktan sonra kendisine hakaret dolu saldırgan mesajlar gönderdiğini belirtti. Erika Canella, "Bana fahişe dedi ve hayatımı alt üst edeceğini söyledi. Kendi mi yoksa başkaları mı yapacak bilmiyorum. Yemek yiyemiyorum uyuyamıyorum ve dışarıya çıkmak istemiyorum" diye konuştu. Twitter

Facebook

Google Plus

2 9

2016'da ülkesinde düzenlenen Miss Bumbum yarışmasını kazanan Canela, seksi pozlarıyla erkekleri baştan çıkarıyor. Twitter

Facebook

Google Plus

3 9