Bumbum güzeli Erika Canela'dan Ronaldo'ya şok suçlama

Eski Miss Bumbum güzeli Erika Canela, Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'ya dava açıyor. Erika Canela, Ronaldo'nun kendisini aldattığını ve kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti.

Bumbum güzeli Erika Canela'dan Ronaldo'ya şok suçlama

Futbol camiasında parladığı günden bu yana adı onlarca kadın ile anılan Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'ya şok bir suçlama yapıldı. Brezilyalı
Bum Bum güzeli Erika Canela, Portekizli futbolcunun kendisini sosyal medyadan taciz ettiğini iddia ederek onu mahkemeye verdi. The Sun'da yer alan habere göre Erika, Ronaldo'nun kendisine saldırgan ve hakaret içeren sözler sarf ettiğini ifade etti.

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Bumbum güzeli Erika Canela'dan Ronaldo'ya şok suçlama

Ronaldo'yla iki aylık bir ilişki yaşayan Canela, yıldız futbolcunun ayrıldıktan sonra kendisine hakaret dolu saldırgan mesajlar gönderdiğini belirtti. Erika Canella, "Bana fahişe dedi ve hayatımı alt üst edeceğini söyledi. Kendi mi yoksa başkaları mı yapacak bilmiyorum. Yemek yiyemiyorum uyuyamıyorum ve dışarıya çıkmak istemiyorum" diye konuştu.

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Bumbum güzeli Erika Canela'dan Ronaldo'ya şok suçlama

2016'da ülkesinde düzenlenen Miss Bumbum yarışmasını kazanan Canela, seksi pozlarıyla erkekleri baştan çıkarıyor.

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Bumbum güzeli Erika Canela'dan Ronaldo'ya şok suçlama

Hatırlanacağı gibi Ronaldo, Cristiano Ronaldo, bebeğinin annesi kız arkadaşı Georgina Rodriguez'e 265 bin Euro değerindeki yüzükle evlenme teklif etmişti. Georgina'nın doğum sonrası gelinlik giymek istemesi ve dünya kupası nedeniyle, düğün önümüzdeki yıl Ağustos'ta gerçekleşecek.

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