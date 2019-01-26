Antalya’da 3 gündür devam eden şiddetli yağış ve fırtına, etkisini akşam saatlerine doğru azalttı. Kent merkezinde özellikle dün gece ve bugün etkili olan sağanak ve fırtına sonrası, zaman zaman güneş kendisini gösterdi. Akşam saatlerine doğru havanın kararmasıyla birlikte batmadan önce kısa süreliğine ortaya çıkan güneşin görüntüsü ise görenleri şaşırttı. Karanlığın çöktüğü sırada ortaya çıkan güneşin görüntüsü dolunayı andırdı.
BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?
YORUM YAZIN Bulutların arasından çıkan güneş dolunayı andırdı videosuna yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER