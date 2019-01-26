Bülent Turan: İYİ Parti 31 Mart'tan sonra dökülmeye başlayacak

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Biga ilçesinde partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışında yaptığı konuşmada yerel seçim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Milletvekili Genel Seçimlerinde İYİ Parti'ye oy verenlere seslenen Turan, "Bakın bu ülkede demokratik kültür içinde her parti baş tacıdır. Kim kime oy veriyorsa saygındır, lafımız yok ama bir konuyu hatırlatmak isterim. Türkiye'de HDP-CHP ittifakına, terörle arasına mesafe koyamayan parti ile CHP ittifakına ülkücü kardeşlerimizi yanaştırabilmek için bir operasyon yaptılar." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'nin kurulmasını bir operasyon olarak niteleyen Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu parti neden 10 sene önce, 20 sene önce kurulmadı da bugün kuruluyor? Dediler ki 'Bu ülkenin milliyetçisi sağcısı, CHP'nin olduğu, HDP’nin olduğu bloğa gitmiyor, gitmeyecek.' Tuttular sözüm ona milliyetçi olan bir parti kurup, milliyetçi oyları CHP'nin yanına götürmeye kalktılar, çalıştılar ama umduklarını bulamadılar. İYİ Parti'ye oy veren Bigalı kardeşlerim, muhafazakar demokratsan adres belli, solcuysan da adres belli ama iki arada bir derede kalmanın hiçbir anlamı yok. Ben sandığa giderken iyi düşünmenizi tavsiye ediyorum. Göreceksiniz toplama halde devam eden İYİ Parti'nin yarından sonra dökülmeye başladığını. Orada bir ittifak olamayacağını, orada bir milli ruh olmadığını ülkücüler de görecek."

"31 Mart'tan sonra dağılma başlayacak"

Bülent Turan, 31 Mart seçimlerinin ardından çıkacak tablo ile İYİ Parti'de dağılmaların başlayacağını ifade etti.

Her seçmenin safını bugünden belli etmesi gerektiğini söyleyen Turan, "Biga'nın CHP'den alacağı hiçbir şey yok. Kaldı ki şu andaki CHP, Atatürk'ün kurduğu CHP ile zerre alakası olan bir CHP değil. Atatürk'ün partisi olduğu zaman Anıtkabir'den kampanyaya başlarlardı. Şimdi Edirne'den, Demirtaş'tan başladılar kampanyaya. O yüzden diyorum ki Atatürk'ün CHP’si ile bugünkünün hiçbir alakası yok." değerlendirmesini yaptı.

Atatürk'ün partisinin devletçi olduğunu dile getiren Turan, şimdiki CHP'lilerin ise devletini her zaman hırpalamaya çalışan, sokağı gösteren, yurt dışına şikayet eden insanlar haline geldiğini belirtti.

Turan, Atatürk'ün partisinin aynı zamanda milliyetçi olduğuna değinerek, "Bunların milliyetçiliği mi kaldı? 'PYD komşumuz olsun, HDP arkadaşımız olsun' demekten başka neyi kaldı. 'Tek bayrak' diyen, 'tek millet' diyen, 'tek devlet' diyen, 'tek vatan' diyen, AK Parti'nin kendisi, Cumhur İttifakı'nın kendisi. O yüzden hep beraber bu anlayışa sahip çıkacağız." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunların seçimden seçime muhafazakar atamasına inanmayacağız. Muharrem İnce aday oldu, 'Her gün cuma kılıyorum' dedi. Seçim bitti cumalar da bitti. Bunlar doğru şeyler değil. Ya göründüğün gibi olacaksın ya olduğun gibi görüneceksin. İstanbul'daki aday 'Ben CHP'liyim' diyemiyor. Ankara'daki aday, ülkücü bir arkadaş. Neredesiniz CHP'liler? O yüzden diyorum ki halkı kandırma adı ile yapılan her türlü siyasal adım bu halktan geri döner. Bu milletin ruhunda AK Parti'nin kendi ruhu var. Biga'ya en çok AK Parti yakışır, AK Parti’ye en çok Biga yakışır."