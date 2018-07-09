  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Bülent Turan eşi kimdir aslen nereli çocukları ve yaşamı

Bülent Turan eşi kimdir aslen nereli çocukları ve yaşamı

AK Parti Grup Başkanvekili görevini sürdüren Bülent Turan'ın ismi yeni kabine için geçiyordu. 1975 Çanakkale doğumlu olan Bülent Turan'ın biyografisi internethaber.com'da.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 09-07-2018 04:20 - Güncelleme: 09-07-2018 04:20

AK Parti Grup Başkanvekili olan Bülent Turan 17 Ocak 1975'te Çanakkale'de doğdu. Babasının adı Sadettin, annesinin adı Sebahat'tır. İlköğrenimini Lapseki 25 Eylül İlkokulu’nda, ortaöğrenimini Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yatılı olarak tamamladı. Lisans eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladıktan sonra Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi’nde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimi aldı. Lise ve üniversite yıllarında bir çok sivil toplum kuruluşunda ve öğrenci organizasyonunda görevler aldı. 

Kurucusu ve sahibi olduğu Turan Hukuk Bürosu’nun yöneticiliğini yaptı. Hukukçular Derneği’nde Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini üstlendi. Bir çok sivil toplum kuruluşunda yöneticilik yaptı. AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevinin ardından iki dönem AK Parti İstanbul Teşkilatlanmadan sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 24. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili, 25. Dönem AK Parti Çanakkale Milletvekili olarak TBMM’de görev yaptı. 

4. Dönem TBMM Adalet Komisyonu Üyeliği, AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. AK Parti Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüttü. 26. Dönem AK Parti Çanakkale Milletvekili olarak yeniden seçilen Bülent Turan, AK Parti Grup Başkanvekili olarak görevini sürdürmektedir. Türkiye’de ve dünyanın bir çok ülkesinde kendi objektifine yansıyan fotoğrafları ve bu fotoğrafların hikâyelerini “Bir Mola” adını verdiği bir foto-kitapta derledi. 

BÜLENT TURAN'IN EŞİ KİMDİR, KAÇ ÇOCUĞU VAR? Bülent Turan'ın eşi Kevser Turan'dır. Bülent Turan Kevser Turan çiftinin, 3 çocuğu var.

Bülent Turan'ın eşi Kevser Turan

Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Nedir?
Yeni bakanlar saat kaçta açıklanıyor?

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Bülent Turan eşi kimdir aslen nereli çocukları ve yaşamı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro