Bülent Turan eşi kimdir aslen nereli çocukları ve yaşamı

AK Parti Grup Başkanvekili olan Bülent Turan 17 Ocak 1975'te Çanakkale'de doğdu. Babasının adı Sadettin, annesinin adı Sebahat'tır. İlköğrenimini Lapseki 25 Eylül İlkokulu’nda, ortaöğrenimini Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yatılı olarak tamamladı. Lisans eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladıktan sonra Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi’nde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimi aldı. Lise ve üniversite yıllarında bir çok sivil toplum kuruluşunda ve öğrenci organizasyonunda görevler aldı.

Kurucusu ve sahibi olduğu Turan Hukuk Bürosu’nun yöneticiliğini yaptı. Hukukçular Derneği’nde Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini üstlendi. Bir çok sivil toplum kuruluşunda yöneticilik yaptı. AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevinin ardından iki dönem AK Parti İstanbul Teşkilatlanmadan sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 24. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili, 25. Dönem AK Parti Çanakkale Milletvekili olarak TBMM’de görev yaptı.

4. Dönem TBMM Adalet Komisyonu Üyeliği, AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. AK Parti Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüttü. 26. Dönem AK Parti Çanakkale Milletvekili olarak yeniden seçilen Bülent Turan, AK Parti Grup Başkanvekili olarak görevini sürdürmektedir. Türkiye’de ve dünyanın bir çok ülkesinde kendi objektifine yansıyan fotoğrafları ve bu fotoğrafların hikâyelerini “Bir Mola” adını verdiği bir foto-kitapta derledi.

BÜLENT TURAN'IN EŞİ KİMDİR, KAÇ ÇOCUĞU VAR? Bülent Turan'ın eşi Kevser Turan'dır. Bülent Turan Kevser Turan çiftinin, 3 çocuğu var.

Bülent Turan'ın eşi Kevser Turan

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