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Bülent Turan: 3 dönem belediye başkanlığı yapanlar aday olmasın!

Bülent Turan: 3 dönem belediye başkanlığı yapanlar aday olmasın!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan yerel seçimlerle ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Turan, ''3 dönem belediye başkanlığı yapanlar, kendi iradesiyle aday olmayarak genel merkezi rahatlatmalı'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 19-10-2018 15:39 - Güncelleme: 19-10-2018 15:39

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yerel seçimler, ittifak ve af ile ilgili açıklamalarda bulundu. Turan, '3 dönem belediye başkanlığı yapanlar, kendi iradesiyle aday olmayarak genel merkezi rahatlatmalı' açıklamasında bulundu

AK Partili Bülent Turan, Meclis'te yaptığı açıklamada yerel seçimlerle ilgili, "Biz Meclis'te gençleştirmeyi başardık. Aynı şeyi belediyelerde de bekliyoruz. 3 dönem belediye başkanlığı yapanlar, kendi iradesiyle aday olmayarak genel merkezi rahatlatmalı. İstisna olabilir. 'Ben olmazsam parti batar' anlayışı partimiz açısından söz konusu olamaz. Halk tarafından kadrolarda gençleşme beklentisi var" diye konuştu. 

MHP ile ittifak görüşmeleriyle ilgili konuşan AK Partili Turan, "İl il, ilçe ilçe tam bir ittifaktan söz etmek doğru değil. Küresel ataklara karşı milli duruş sergileyen partilerle yan yana olmak önemli. Ama şu an için bir formül geliştirilmedi. MHP'nin İstanbul için aday göstermemesi ittifak ile ilgili değil iyi niyet göstergesidir." dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR21 YORUM

  • Misafir 19 Ekim 2018 16:46 Cumhur başkanım içimizde bazı güruhlar Osmanlı tokadına bayılıyor,seçimden önce çak çak ödüyorlar tokadı yeyip üç gün evden çıkamıyorlar,mosmor oluyorlar kırmızı bunlara çok yakışiy, ama utanmıyor lar diğer seçimde yine çak çak,o yüzden çıkmışsın yenmiş çıkmışsın yenmiş çıkmışsın yenmiş çıkmışsın yenmiş çıkmışsın yenmiş çıkmışsın yenmiş durumuna düşmüşler,zavallılar

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