Bülent Tezcan açıkladı! CHP'de yönetim değişiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan MYK sonrası son dakika açıklamalarda bulundu.

MYK toplantısı sonrası gazetecilerin, 'partideki muhaliflere genel merkez tarafından imza baskısı yapıldı' iddialarını hatırlatması üzerine Tezcan, "Bu iddiaların gerçekle ilgisi yoktur" şeklinde cevap verdi. Kurultay krizine de değinen Tezcan CHP'de yönetimin değişeceğini açıkladı. Bülent Tezcan'ın açıklamaları şöyle:

Partinin gerekli kurullarında seçimlerin sonuçlarının değerlendirmeleri konusunda başlattığımız çalışmalar devam ediyor. Bir olağanüstü kurultay talebine dönük süreç vardı, pazartesi günü sonuçladı. Bugün MYK toplantısını yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bütün MYK üyeleri arkadaşlarımız genel başkanımıza teşekkür ettiler.

MYK'YI DEĞİŞTİRME İMKANI GENEL BAŞKANDA: Sayın genel başkanın her zaman MYK’yı değiştirme imkanı tüzükte kendisine tanındı. Seçimlerden hemen sonra bütün MYK bu konuda sayın genel başkanın arzu ettiği her zaman yapacağı tasarrufu destekleyeceklerini belirttiler. Bugün de bu beyanları tekrar ettiler. Bundan sonrası genel başkanımıza kalmıştır.

CHP YENİ YOL HARİTASINI BELİRLEYECEK: Önümüzdeki süreçten CHP’nin yeni döneminin yönünü çizmek ve hızlı bir şekilde bir taraftan yerel seçimlere hazırlamak bir taraftan da siyasi ve iktisadi krizi içerisinde yol haritasını belirlemek üzere yeni çalışma ekibi oluşturulacaktır sayın genel başkanımız tarafından.

KURULTAY KRİZİ: Biz CHP olarak genel başkanımızın çalışmalarında destek vermeye devam edeceğiz. 2014’ten beri CHP’de bir parti reformu başlamıştır. Biz genel başkana destek vereceğiz.”Hiçbir zaman 630 imza teslim edilmedi. 569 imza ile kurultay toplamak mümkün değil.

EYLEMLER MYK’DA GÜNDEME GELDİ Mİ: Genel merkezin önündeki eylemler MYK’da görüşülecek konular değil. Parti disiplinini ihlal etmeyecek şekilde işlem yapılır. MYK’nın gündemini işgal edecek bir konu değildir. İmza sayısıyla ilgili kamuoyu bilgilendirildi. Hiçbir biçimde 630 imza teslim edilmemiştir. Dökümü kamuoyuyla paylaşıldı. Ama tüzük açısından bu bilgileri paylaştık. Talep edenlere de açıp incelemelerini ifade ettik. Teslim edilen imza sayısı 618 idi. 4 tanesi usulüne aykırı suret tasdiki yapılmış imzaydı.

TÜZÜK GEREĞİ BU İMZALARIN İNCELEMESİ YAPILDI: Onlar düşüldü, 614. 4 tanesi iki ayrı noterde imza vermiş. 8 imza koymuşlar… 610 imza. Bu 610 imzadan 5 tanesi yine aynı şekilde istifa etmiş. Üyelikten daha önce istifa etmiş, adaylık sürecinde istifa etmiş 5 kişi. 605 idi gelen imza. Bu imzaların tüzük gereği incelemesini yaptı arkadaşlarımız. 5 tane imza gündem bütünlüğü yok, farklı bir gündem. O 5’i de öyle elendi. 600. 31 delege geri çekmiş imzasını. İmza vermek nasıl bir haksa, geri çekmek de hak.

569 İMZA İLE KURULTAYI TOPLAMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR: Kalan kurultay talebi 569 imzadır. 569 imza ile kurultayı toplamak mümkün değildir. Sayın genel başkanın da kurultay toplama konusunda iradesi yoktur, toplamayacağını da ifade etmiştir.