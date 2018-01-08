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Bülent Tatar kimdir eşi nereli Beşiktaş Belediye Başkanı mı oluyor?

Bülent Tatar kimdir eşi nereli Beşiktaş Belediye Başkanı mı oluyor?

Bülent Tatar kimdir aslen nereli kaç yaşında? Beşiktaş Belediye Başkanı için ismi geçen isimlerden olan Bülent Tatar ne iş yapıyor? Bülent Tatar'ın eşi Zerrin Tatar kim kaç çocukları var? Bülent Tatar'ın özel hayatı ve biyografisi internethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 08-01-2018 16:57 - Güncelleme: 08-01-2018 16:57

Beşiktaş Büyükşehir Belediye başkanı Murat Hazinedar'ın görevden alınmasıyla birlikte yerine hangi isim gelecek merak konusu oldu. İsmi geçen isimlerden biri belediye meclis üyesi Bülent Tatar. Gelin hep birlikte Bülent Tatar'a bakalım.

Bülent Tatar 22 Eylül 1951 yılında dünyaya geldi. Beşiktaş'ın önemli isimlerinden biri olan Bülent Tatar belediye meclis üyesi. Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olan Bülent tatar daha sonra lisans öğrenimini tamamladı. Mimar olan Bülent Tatar Zerrin Tatar ile evlendi. Beşiktaş'ın güçlü isimlerinden biri olan Tatar aslen Erzincanlı. Facebook hesabı üzerinden sık sık Beşiktaş ve CHP ile ilgili paylaşımlar yapan Bülent Tatar'ın bir kızı ve bir oğlu bulunuyor. Aynı zamanda Bülent Tatar'ın bir torunu da var. 

KOYU BEŞİKTAŞ TARAFTARI Koyu Beşiktaş taraftarı olan Bülent Tatar, Beşiktaş'ın ünlü taraftar grubu Çarşı ile de sık sık bir araya geliyor. Bülent Tatar'ın Beşiktaş Belediye Başkanı olmasına yüksek ihtimal veriliyor. 

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