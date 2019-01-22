Bülent Serttaş'ın abisi Yalçın Serttaş'tan şok sözler! İki elim yakanda

Bülent Serttaş ile abisi Yalçın Serttaş'ın arasına kara kedi girdi. Abi Yalçın Serttaş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla kardeşine ateş püskürdü. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Yalçın Serttaş, kardeşiyle yaşadığı sorunları canlı yayında anlattı.

Bülent Serttaş ile abisi Yalçın Serttaş'ın arasına kara kedi girdi. Abi Yalçın Serttaş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla kardeşine ateş püskürdü. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Yalçın Serttaş, kardeşiyle yaşadığı sorunları canlı yayında anlattı. "Ben hayatımı, çocuklarımın istikbalini ona verdim. 7-8 senedir beni bir telefonla dahi aramış insan değildir. Beni öyle bir hastalığa düşürdü ki, üzüntüden. Kimse inanmıyor yaşadığıma dahi... Twitter

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Bazı konular oldu telefon açıyorum, cevap vermiyor. Dedim ki 'Bülent böyle böyle bana 5 bin TL gönder'. 'Sen bana emrediyorsun' dedi. Sonra gönderdi inkar yok... Ama bu hastalığımda çok büyük param gitti. Vahap Avcı'ya dedim ki 'bunlar beni hastaneye götürüyorlar ama almazlar, burada bırakırlar' dedim.Öyle de oldu. Ankara'ya hastaneye getirdiler beni. Twitter

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Bilgin Serttaş 2. gün 'işim var' deyip İstanbul'a gitti. Bu süreçte Bülent Serttaş yanıma gelmeyi bırak, aramadı bile. 110 kilodan 48 kiloya düştüm. Hastaneden çıkıp Malatya'ya döndüm. Çünkü öleceğimi biliyorum. 38 senede 75 bin TL ama eksisi artısı vardır 100 bin lira diyelim, o kadar bana verdiği para... Twitter

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