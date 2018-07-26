Bülent Serttaş ve ailesine tehdit şoku!

Ünlü türkücü Bülent Serttaş, "Beni aramazsa arabasını benzinle yakacağım; bana parayı vermezse evinin önünde yatıp evden çıkan ilk kişiyi vuracağım" gibi tehditler almaya başlayınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.
ÖLÜMLE TEHDİT EDİLMİŞ: Bülent Serttaş, Muhlis K. isimli şahsın kendisinden para istediğini ve parayı vermediği için ölümle tehdit ettiğini iddia etti. Kendisine gelen "Beni aramazsa arabasını benzinle yakacağım; bana parayı vermezse evinin önünde yatıp evden çıkan ilk kişiyi vuracağım" şeklindeki tehdit mesajlarını delil olarak sunan Bülent Serttaş'ın şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı.
İKİ YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ: Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Muhlis K., Bülent Serttaş'a para verdiğini fakat geri alamadığını kaydetti. Savcılık tarafından, Muhlis K.'nin suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği belirtildi. Savcılıkça, Muhlis K. hakkında, "tehdit" suçundan iki yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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