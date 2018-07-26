Bülent Serttaş ve ailesine tehdit şoku!

Ünlü türkücü Bülent Serttaş, "Beni aramazsa arabasını benzinle yakacağım; bana parayı vermezse evinin önünde yatıp evden çıkan ilk kişiyi vuracağım" gibi tehditler almaya başlayınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

ÖLÜMLE TEHDİT EDİLMİŞ: Bülent Serttaş, Muhlis K. isimli şahsın kendisinden para istediğini ve parayı vermediği için ölümle tehdit ettiğini iddia etti. Kendisine gelen "Beni aramazsa arabasını benzinle yakacağım; bana parayı vermezse evinin önünde yatıp evden çıkan ilk kişiyi vuracağım" şeklindeki tehdit mesajlarını delil olarak sunan Bülent Serttaş'ın şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı.