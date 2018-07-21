Bülent Ersoy'u yere göğe sığdıramayan Nur Yerlitaş bakın neler söyledi

"BÜLENT HANIM ANNEM GİBİ": Ersoy hakkımda övgü dolu sözlerle bahseden Nur Yerlitaş Diva'ya olan sevgisini şöyle dile getirdi: “Bülent Hanım hep destekçim oldu. Bana hem ablalık hem de annelik yaptı.” İşte Bülent Ersoy ve Nur Yerlitaş ikilisinin objektiflere yansıdığı o anlar...