Bülent Ersoy'u yere göğe sığdıramayan Nur Yerlitaş bakın neler söyledi

Bülent Ersoy ile yakın dost olan Nurt Yerlitaş önceki gece Arnavutköy'de bir balıkçıda görüntülendi. Mekan çıkışında görüntülenen ikili ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı. Nur Yerlitaş Ersoy hakkında övgü dolu sözlerle bahsett,

Bülent Ersoy'u yere göğe sığdıramayan Nur Yerlitaş bakın neler söyledi

Türk müziğinin güçlü sesi Bülent Ersoy ile modacı Nur Yerlitaş önceki akşam Arnavutköy'deki Atlas Balık'ta birlikte görüntülendi. Mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ersoy, elbisesinin Nur Yerlitaş imzalı olduğunu söyledi. Nur Yerlitaş Bület Ersoy'u yere göğe sığdıramadı.

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Bülent Ersoy'u yere göğe sığdıramayan Nur Yerlitaş bakın neler söyledi

"BÜLENT HANIM ANNEM GİBİ": Ersoy hakkımda övgü dolu sözlerle bahseden Nur Yerlitaş Diva'ya olan sevgisini şöyle dile getirdi: “Bülent Hanım hep destekçim oldu. Bana hem ablalık hem de annelik yaptı.” İşte Bülent Ersoy ve Nur Yerlitaş ikilisinin objektiflere yansıdığı o anlar...

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Bülent Ersoy'u yere göğe sığdıramayan Nur Yerlitaş bakın neler söyledi

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Bülent Ersoy'u yere göğe sığdıramayan Nur Yerlitaş bakın neler söyledi

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