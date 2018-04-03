Bülent Ersoya'dan Lerzan Mutlu'ya tehditten şok para cezası!

Şarkıcı Lerzan Mutlu’ya yönelik "Ben adamın canlı yayınını basarım" sözü nedeniyle "Tehdit" suçundan yargılanan ünlü sanatçı Bülent Ersoy, 900 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Bülent Ersoya'dan Lerzan Mutlu'ya tehditten şok para cezası!

Lerzan Mutlu’nun, Bülent Ersoy’a kendisini “tehdit ettiği” iddiasıyla açtığı davada karar çıktı. Davada, Ersoy 900 TL adli para cezasına çarptırıldı. İstanbul Adalet Sarayı’nda bulunan İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki 5’inci duruşmaya, sanık Bülent Ersoy ve şikayetçi Lerzan Mutlu katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti. Şikayetçi Lerzan Mutlu’nun avukatı Hızır Barbaros Bursalıoğlu, sanık Bülent Ersoy’un pişmanlık sergilemediğini belirterek, caydırıcı bir şekilde cezalandırılmasını gerektiğini söyledi.

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Bülent Ersoya'dan Lerzan Mutlu'ya tehditten şok para cezası!

Sanık Bülent Ersoy’un avukatı Aydın Kuban ise suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek "Müvekkilimin ünlü bir sanatçı olması aleyhine bir değerlendirme nedeni olamaz" diyerek müvekkilinin beraatini istedi. Bunun üzerine şikayetçi Lerzan Mutlu’nun avukatı tekrar söz alarak "Kastetmek istediğim yargılama aşamasında pişmanlık göstermemesidir.

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Bülent Ersoya'dan Lerzan Mutlu'ya tehditten şok para cezası!

Bu nedenle caydırıcı bir ceza alması gerektiğidir" deyince Ersoy’un avukatı Aydın Kuban, "Müvekkilimizin ’sesimle döverim, bilgimle gömerim’ şeklindeki söylemi alelade bir söylemdir. Bu konunun bu yargılamayı ilgilendirmediğini düşünmekteyiz" dedi. Avukatların sözlerini tamamlamasının ardından mahkeme kısa bir ara verdi. Daha sonra kararını açıklayan mahkeme, Bülent Ersoy’un "Tehdit" suçunun sübuta erdiğini belirterek 900 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

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Bülent Ersoya'dan Lerzan Mutlu'ya tehditten şok para cezası!

OLAYIN GEÇMİŞİ: 2016 yılının Mayıs ayında hayatını kaybeden Oya Aydoğan’ı hastanede tedavi gördüğü dönemde ziyaret eden Bülent Ersoy, hastane çıkışında şarkıcı Lerzan Mutlu için, “Sen kime sesini yükseltiyorsun. Dua etsin kafam dolu. Adamın canlı yayınını basarım” demişti. Bu açıklamanın ardından Mutlu, Ersoy hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve Bülent Ersoy hakkında “tehdit” suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan dava bugün İstanbul 32.Asliye Ceza Mahkemesinde devam etti.

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