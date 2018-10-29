Bülent Ersoy tacize uğradı mı! Bomba açıklama

Beyaz TV'de canlı yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına katılan Bülent Ersoy, Berkay-Arda Turan kavgası ve özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bülent Ersoy program sunucusu Ece Erken 'in, Berkay ve Arda Turan kavgasıyla ilgili "Arda'nın agrasifleştiğini mi?" düşünüyorsunuz sorusuna: "Ben hiç bir şey bilmiyorum ama hadiseler onu gösteriyor. Bu konu hakkında yorum yapma yada eleştirme anlamında değil. Zaten yorum yapılmaya gerek olmayan hareketler bunlar. Arda Turan çok efendi ve çok kaliteli bir çocuktur. Çocuğun üzerine çok gidiliyor. Şöhret çok ağır bir yük,omuzlarda kambur yaratır onu taşımak zordur. Arda Turan'da bu kadar yükü taşıyamayabilir. Bunlarda genç çocuklar, olur olmaz bir şeyler söylenince yorumlar yapılınca bir şekilde kendilerini kaybediyorlar. Sinir sistemleri laçka oluyor olay bu şekilde zuhur ediyor" açıklamasında bulundu.

Ece Erken'in "Özlem Ada Şahin'in yerinde olsaydınız Bülent hanım,size bir erkek taciz etseydi o anda eşinize söyler miydiniz, yoksa saklamayı mı tercih ederdiniz?" sorusuna Bülent Ersoy: "Benim durum değerlendirmesi yapabilmem için orada bulunmam gerekir. Ama ben hadisenin içerisinde olmayarak gazetelerden okuduğum bilgilerle iki erkeği karşılıklı getirmemeyi yeğlerdim. Sonra evinize gidince olayı anlatırım" açıklamalarında bulundu.

"Bülen Ersoy hiç taciz uğradı mı?" sorusuna ise Diva'dan bomba cevap geldi. Ersoy taciz sorusuna "Yok canım hangi kuvvet beni tacize gelir,kendi taciz olur gider. Beni taciz eden kişinin kafayı yemesi lazım." dedi.