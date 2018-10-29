Bülent Ersoy tacize uğradı mı! Bomba açıklama

Bülent Ersoy program sunucusu Ece Erken 'in, Berkay ve Arda Turan kavgasıyla ilgili "Arda'nın agrasifleştiğini mi?" düşünüyorsunuz sorusuna: "Ben hiç bir şey bilmiyorum ama hadiseler onu gösteriyor. Bu konu hakkında yorum yapma yada eleştirme anlamında değil. Zaten yorum yapılmaya gerek olmayan hareketler bunlar. Arda Turan çok efendi ve çok kaliteli bir çocuktur. Çocuğun üzerine çok gidiliyor. Şöhret çok ağır bir yük,omuzlarda kambur yaratır onu taşımak zordur. Arda Turan'da bu kadar yükü taşıyamayabilir. Bunlarda genç çocuklar, olur olmaz bir şeyler söylenince yorumlar yapılınca bir şekilde kendilerini kaybediyorlar. Sinir sistemleri laçka oluyor olay bu şekilde zuhur ediyor" açıklamasında bulundu.