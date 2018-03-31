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Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Popstar 2018 Programının yapımcısı ve sunucusu Osmantan Erkır, İnstagram hesabından paylaştığı fotoğrafla Bülent Ersoy'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Erkır, "Bizim biriciğimiz, çok kıymetlimiz Sevgili Bülent Ersoy'umuza acil şifalar diliyorum" dedi.

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Eklenme Tarihi: 31-03-2018 20:50 - Güncelleme: 31-03-2018 20:50

Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy, ağır grip teşhisiyle İstanbul Cerrahi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ersoy'un çarşamba günü Popstar 2018 canlı yayınına çıkıp çıkmayacağı ise henüz belli değil.

Osmantan Erkır, "Yayında bizimle olmasını ümit ediyoruz. Bülent Hanım'ın doktoru önümüzdeki günlerde kararını verecek" dedi. 

Tedavisi yatarak süren Bülent Ersoy için hastane yönetiminin, odanın bulunduğu katı Ersoy'a tahsis ederek kattaki tüm hastaları diğer katlara taşıdığı öğrenildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • KAMİL 31 Mart 2018 21:31 YATIRILDIĞI KAT BOŞALTILIP TÜM HASTALAR BAŞKA KATLARA ALINMIŞ... ALLAH ŞİFA VERMESİN!!....

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